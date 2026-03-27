La Universidad de Huelva lidera un proyecto pionero mundial para recuperar la cuenca del Odiel y generar recursos estratégicos

La Universidad de Huelva ha puesto en marcha un ambicioso proyecto científico-tecnológico con el objetivo de recuperar ambientalmente la cuenca del río Odiel, una de las zonas más afectadas por la actividad minera en Europa, y convertir sus residuos en una fuente de materias primas críticas.

La iniciativa, desarrollada junto a LifeWatch ERIC y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, destaca por su carácter innovador y su proyección internacional, al combinar la restauración ambiental con el aprovechamiento de recursos minerales.

El proyecto se centra en la aplicación de una tecnología patentada por la propia universidad, el denominado sustrato alcalino disperso (DAS), que permite tratar aguas contaminadas por la minería sin consumo energético, al funcionar por gravedad. Este sistema no solo depura el agua, sino que además concentra los metales presentes, facilitando su posterior recuperación.

El profesor de Geología José Miguel Nieto ha subrayado que se trata de una iniciativa “que marcará un antes y un después” en la restauración de la cuenca, al tiempo que abre nuevas oportunidades en el contexto actual de alta demanda de materias primas estratégicas, como las tierras raras.

Con un presupuesto superior a los 10 millones de euros, el proyecto contempla la construcción de una planta DAS en el entorno de la mina Poderosa, con una inversión de 3,5 millones. La Universidad de Huelva gestionará más de un millón de euros destinados a investigación, personal y trabajos de campo.

La actuación tendrá una duración de tres años, con finalización prevista en 2028, y permitirá desarrollar una instalación única en el mundo que podría servir de modelo para otras zonas afectadas por la minería, especialmente en la Faja Pirítica Ibérica.

Con este proyecto, la Universidad de Huelva refuerza su papel como referente en innovación ambiental, apostando por soluciones sostenibles que combinan la recuperación del entorno con nuevas oportunidades económicas ligadas a la transición ecológica.