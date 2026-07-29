La Universidad de Huelva inicia el relevo en su Gerencia

La Universidad de Huelva (UHU) ha iniciado el proceso de relevo al frente de su Gerencia tras la decisión de Manuel Jesús Pavón Lagares de poner fin a una etapa de casi diez años al frente de la gestión económica y de personal de la institución para asumir nuevos retos profesionales dentro de la propia universidad.

El rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, ha informado de que Pavón le trasladó personalmente su decisión y que ambos han acordado desarrollar una transición durante el próximo mes de septiembre para garantizar la continuidad de la gestión.

Una vez finalice este proceso, el rector propondrá al Consejo Social el nombramiento del actual vicegerente económico, Francisco Gómez, como nuevo gerente de la institución académica.

Hasta que se complete el relevo, Manuel Jesús Pavón continuará vinculado a la Gerencia, colaborando en los asuntos en marcha y facilitando el traspaso de responsabilidades antes de incorporarse a sus nuevas funciones profesionales.

Rodríguez Quintero ha destacado el papel desempeñado por Pavón durante estos años, señalando que ha sido una figura "clave" en el desarrollo y consolidación del proyecto académico y organizativo de la Universidad de Huelva. El rector ha puesto en valor su "compromiso, esfuerzo, dedicación y los notables resultados" obtenidos durante su gestión.

Asimismo, ha resaltado que, durante el último año, Pavón ha impulsado la creación de un equipo de Gerencia que considera preparado para asumir esta nueva etapa. En este sentido, mostró su confianza en que el relevo se producirá con plenas garantías gracias al trabajo desarrollado en los últimos meses.

El rector también quiso agradecer públicamente la lealtad y el compromiso de Manuel Jesús Pavón durante su etapa en el equipo de gobierno de la Universidad y le trasladó sus mejores deseos para el futuro, destacando que afronta esta nueva etapa con el respaldo de la institución.