Sonia Márquez será la nueva concejala de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva

Sonia Márquez Garzón asumirá el próximo mes de septiembre la Concejalía de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Huelva, relevando en el cargo a Pastora Giménez Corpas, quien ha sido nombrada delegada territorial de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en la provincia.

El relevo se produce de forma natural dentro del área municipal, donde Márquez desempeñaba desde junio de 2023 las funciones de coordinadora de la concejalía. Durante este periodo ha estado al frente de la gestión diaria del departamento, manteniendo un contacto permanente con comerciantes, hosteleros y representantes del tejido empresarial de la ciudad.

La futura edil ha asegurado que afronta esta nueva etapa “con ilusión y orgullo”, consciente de la responsabilidad que supone dirigir un área estratégica para el desarrollo de Huelva. Asimismo, ha agradecido la confianza depositada por la alcaldesa, Pilar Miranda, y por Pastora Giménez, con quien ha trabajado estrechamente durante los últimos tres años.

“Comprometo todo mi esfuerzo y trabajo diario para continuar con la labor iniciada hace tres años y seguir construyendo una Huelva que crece y avanza cada día”, ha señalado Márquez.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva ha expresado su plena confianza en la nueva responsable de Turismo y Comercio, destacando su preparación, capacidad de trabajo y conocimiento del área tras su experiencia como coordinadora.

Miranda también ha tenido palabras de reconocimiento para Pastora Giménez, agradeciéndole “su profesionalidad y cercanía” durante su etapa al frente de la concejalía. La regidora ha subrayado que su gestión ha contribuido a impulsar el turismo y el comercio de la capital y ha mostrado su satisfacción por su nombramiento en la Junta de Andalucía, al considerar que supone un reconocimiento al trabajo desarrollado desde el Ayuntamiento.