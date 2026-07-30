Julio Norte, Carlos Tirado y Guillermo Luna abren la Feria Taurina de Colombinas

La plaza de toros de La Merced abrirá este jueves el ciclo taurino de las Colombinas 2026 con una novillada con picadores que servirá para dar el protagonismo a las nuevas generaciones del toreo. A partir de las 20.00 horas, el salmantino Julio Norte compartirá cartel con los onubenses Carlos Tirado y Guillermo Luna, que lidiarán seis utreros de la ganadería de José Luis Cochicho.

La empresa ha apostado por un festejo en el que la juventud será la gran protagonista. Especial atención despertarán las actuaciones de Carlos Tirado y Guillermo Luna, dos novilleros de la tierra que tendrán la oportunidad de mostrarse ante su afición en una de las citas más importantes de la temporada.

Con este cartel, la Feria Taurina de Colombinas mantiene su apuesta por el futuro de la tauromaquia, ofreciendo un escaparate a jóvenes valores llamados a ocupar un lugar destacado en los próximos años.