El Puerto de Huelva culmina la rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva para la Policía Portuaria

El Puerto de Huelva ha culminado las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Estihuelva, ubicado en la avenida Sanlúcar de Barrameda de la capital onubense, con el objetivo de albergar las nuevas dependencias de la Policía Portuaria y otros departamentos de la Autoridad Portuaria.

La actuación ha supuesto una inversión superior a los 700.000 euros y ha incluido una importante mejora de la eficiencia energética del inmueble mediante la renovación de la envolvente térmica, la modernización de los sistemas de climatización e iluminación y otras medidas encaminadas a reducir el consumo energético. Además, en los próximos meses se completará esta actuación con la instalación de un sistema de generación de energía renovable para autoconsumo.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027, mediante el Plan de Reducción del Consumo Energético en la Administración General del Estado gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Esta iniciativa contribuirá a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia un modelo más sostenible.

El presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana, ha visitado este jueves las nuevas instalaciones acompañado por el jefe del Área de Explotación, Abelardo Budía; la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Díaz; y el jefe del Departamento de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Emilio Jorva, entre otros responsables.

La rehabilitación responde a la necesidad de ampliar los espacios destinados al personal de la Autoridad Portuaria. En este sentido, la planta baja del edificio se ha acondicionado como vestuarios y zona de briefing para la Policía Portuaria, mientras que la primera planta alberga las oficinas.

Durante la visita, Alberto Santana ha destacado que la intervención ha permitido conservar la esencia del edificio al tiempo que se han renovado sus espacios para convertirlos en unas instalaciones accesibles, modernas y confortables para el desarrollo de la actividad diaria del personal del Puerto de Huelva.

Las obras comenzaron en el primer trimestre de 2025 y han sido ejecutadas por la empresa Ingeniería de Suelos y Explotación de Recursos, S.A. (Insersa).