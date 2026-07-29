‘Un Baño sin Barreras’ facilita otro verano el acceso al mar a personas con movilidad reducida

La playa de Nuevo Portil acoge un verano más el programa ‘Un Baño sin Barreras’, una iniciativa que desde hace 27 años permite a personas con movilidad reducida y diversidad funcional disfrutar del mar en condiciones de seguridad, accesibilidad e inclusión.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la presidenta de Cruz Roja Huelva, Patricia Mauri, han presentado la nueva edición de este proyecto, desarrollado por la organización humanitaria con el patrocinio del Ayuntamiento de Huelva y la colaboración del Ayuntamiento de Cartaya.

Durante el acto, ambas responsables, junto a representantes municipales, voluntarios y usuarios del programa, conocieron el dispositivo preparado para esta campaña y acompañaron a una de las personas participantes hasta la orilla utilizando una de las sillas anfibias que hacen posible el baño asistido.

La iniciativa permanecerá operativa los martes, miércoles y jueves hasta finales de agosto, ofreciendo un servicio integral que incluye el traslado de los usuarios desde sus domicilios o centros de referencia hasta la playa, acompañamiento personalizado durante toda la jornada y actividades adaptadas que favorecen la convivencia y la inclusión social.

Actualmente el programa cuenta con 24 personas voluntarias, aunque la previsión es alcanzar la treintena durante las próximas semanas. El dispositivo dispone de dos anfibuggys, dos sillas anfibias cedidas por el Ayuntamiento de Cartaya, un vehículo adaptado para el transporte de usuarios y diverso material específico para garantizar un baño seguro.

En esta edición participan entidades como FAISEM, la residencia Emera-Conquero, la Residencia de Mayores Santa Marta, Aspapronias y Aspacehu, además de 16 personas inscritas a título individual. Tras superar las 300 personas atendidas el pasado verano, Cruz Roja espera mantener una demanda similar durante los meses de julio y agosto.

La alcaldesa de Huelva destacó que el programa representa un ejemplo de colaboración entre administraciones, entidades sociales y voluntariado, mientras que la presidenta de Cruz Roja puso en valor el trabajo de los voluntarios y el impacto que esta iniciativa tiene en la calidad de vida de las personas participantes.

Con más de un cuarto de siglo de trayectoria, ‘Un Baño sin Barreras’ se ha consolidado como uno de los proyectos sociales más emblemáticos del verano onubense, promoviendo el acceso al ocio y al mar para personas que, de otro modo, encontrarían importantes dificultades para disfrutar de una jornada de playa en igualdad de condiciones.