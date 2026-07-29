El Ayuntamiento de Huelva adjudica la reurbanización de siete calles de Huerta Mena

El Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado las obras de reurbanización de siete calles de la barriada de Huerta Mena, una actuación valorada en más de 1,5 millones de euros que permitirá iniciar los trabajos tras el verano con un plazo de ejecución previsto de seis meses.

La intervención afectará a más de 8.600 metros cuadrados de espacio público y supondrá la renovación integral de dos ámbitos de la barriada, con actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad, la movilidad peatonal, las infraestructuras urbanas, las zonas verdes y el mobiliario urbano.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, ha destacado que este proyecto forma parte del plan municipal de inversiones en los barrios de la capital y responde a demandas históricas de los vecinos para mejorar el estado de una de las zonas residenciales más consolidadas de la ciudad.

Las obras se desarrollarán en el entorno de las calles Vicente Yáñez Pinzón, Francisco Niño, Pedro Alonso Niño, Joaquín de la Torre, García Alonso, Ismael Serrano y la avenida Alcalde Federico Molina, además de los pasajes peatonales Juan de la Reina, Alonso de Palos y García Sarmiento.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la creación de plataformas únicas en las calles Vicente Yáñez Pinzón y García Sarmiento, dando prioridad al peatón mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, la reorganización del estacionamiento y la mejora de los accesos a las viviendas.

La actuación contempla además la renovación de acerados y pavimentos, la ampliación de espacios peatonales, la adaptación de pendientes para garantizar la accesibilidad universal y la modernización de las redes de abastecimiento, saneamiento y drenaje.

El proyecto también incluye una importante mejora ambiental con la creación de nuevos parterres, la plantación de arbolado y especies arbustivas, la instalación de una red de riego y la renovación del mobiliario urbano con nuevos bancos y papeleras.

Por último, se modernizará el alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED y se renovará la señalización viaria, con el objetivo de incrementar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad del espacio urbano en Huerta Mena.