Ángela Ramos Meniz, nueva coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva

La Junta de Andalucía ha nombrado a Ángela Ramos Meniz como coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) en Huelva, completando así el organigrama de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en la provincia.

Ramos Meniz ya ejercía estas funciones desde 2023 y continuará al frente del organismo encargado de desarrollar las políticas de juventud impulsadas por el Gobierno andaluz en el ámbito provincial.

Licenciada en Psicología por la Universidad de Huelva, cuenta además con un Máster en Mediación Familiar con Menores y otro en Intervención Psicosocial. Su trayectoria profesional ha estado centrada en el ámbito de la inclusión social, la atención a personas mayores y los servicios de ayuda a domicilio.

El Instituto Andaluz de la Juventud es el organismo de la Junta responsable de la planificación, diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas dirigidas a la población joven andaluza, promoviendo programas e iniciativas orientadas a favorecer su participación, formación, emancipación y desarrollo personal y profesional.