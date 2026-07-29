El calor acompañará a las Colombinas: Huelva rozará los 37 grados durante las fiestas

Las Fiestas Colombinas de Huelva estarán marcadas este año por el calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso especial por la cuarta ola de calor del verano, un episodio que comenzará este miércoles 29 de julio y se prolongará, al menos, hasta el domingo, coincidiendo de lleno con la celebración de la feria onubense.

En la capital, sin embargo, la influencia del Atlántico evitará que se alcancen los valores extremos previstos en otras zonas del sur peninsular. La previsión de la AEMET apunta a máximas de entre 36 y 37 grados entre el viernes y el domingo, mientras que las mínimas no bajarán de los 21 o 22 grados, lo que dejará noches cálidas para quienes disfruten del recinto colombino.

Según la predicción, el miércoles, jornada inaugural de las Colombinas, se alcanzarán unos 29 grados de máxima tras la entrada de la brisa, mientras que el jueves se esperan 33 grados. El calor irá en aumento durante el fin de semana, con 36 grados el viernes, 37 el sábado y 36 el domingo, manteniéndose el ambiente muy cálido también durante la última jornada de las fiestas.

Mientras tanto, en el interior de la provincia las temperaturas podrán superar con facilidad los 40 grados, especialmente en la comarca del Andévalo y en el Condado, dentro de un episodio que dejará los valores más elevados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día. En el recinto colombino se aconseja mantener una buena hidratación, buscar zonas de sombra siempre que sea posible y prestar especial atención a niños, personas mayores y quienes padezcan enfermedades crónicas.

Pese al intenso calor diurno, las temperaturas durante la noche permitirán un ambiente algo más llevadero para disfrutar de los conciertos, las casetas y el resto de actividades programadas, aunque el mercurio seguirá por encima de los 20 grados durante toda la semana.

La coincidencia entre las Colombinas y esta nueva ola de calor convierte a la hidratación y a la protección frente al sol en dos de las principales recomendaciones para disfrutar de las fiestas con seguridad.