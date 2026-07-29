M Clan y El Canijo de Jerez con Los Estanques inauguran esta noche los conciertos de las Colombinas

Las Fiestas Colombinas 2026 arrancan este miércoles con una de las citas más esperadas por los onubenses: el inicio de la programación musical. Tras el tradicional encendido del recinto ferial, los escenarios acogerán las primeras actuaciones de una edición que volverá a reunir a miles de personas durante seis noches consecutivas.

El encargado de abrir el cartel será M Clan, que ofrecerá su concierto a partir de las 22.30 horas. La banda liderada por Carlos Tarque repasará algunos de los grandes éxitos que la han convertido en uno de los referentes del rock español, con temas como Carolina, Llamando a la Tierra o Miedo.

La música continuará a las 00.30 horas con la actuación conjunta de Los Estanques y El Canijo de Jerez, una propuesta que mezcla rock, psicodelia, flamenco y sonidos andaluces y que ha cosechado un gran reconocimiento desde el lanzamiento de su proyecto común.