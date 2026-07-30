Marta Santos abre esta noche los conciertos de las Colombinas

Las Fiestas Colombinas de Huelva vivirán este jueves la segunda jornada de conciertos con un cambio de última hora en el orden de las actuaciones del Escenario Principal, motivado por ajustes de agenda.

De este modo, la cantante sevillana Marta Santos será finalmente la encargada de abrir la programación musical de la noche con un concierto previsto para las 22.00 horas. La artista, considerada una de las voces emergentes con mayor proyección del panorama nacional, interpretará algunos de los temas que la han convertido en un fenómeno en redes sociales y plataformas digitales.

Tras su actuación, a las 23.30 horas, será el turno de la cantante onubense Ana de Caro, que llevará al escenario su propuesta musical ante el público del recinto colombino.

La jornada concluirá a la 1.00 de la madrugada con el concierto de Gloria Bendita, formación que pondrá el broche final a una noche marcada por el protagonismo de artistas andaluces.

Los conciertos son de acceso gratuito y forman parte de la programación organizada por el Ayuntamiento de Huelvapara unas Colombinas que volverán a convertir el recinto ferial en uno de los principales puntos de encuentro del verano onubense.