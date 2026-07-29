Las Colombinas 2026 recuperan el vínculo de Huelva con la Ría

Las Fiestas Colombinas 2026 ya están en marcha. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado oficialmente una edición que, según destacó durante el acto, “marca un punto de inflexión” al iniciar el reencuentro de la ciudad con su Ría gracias a la puesta en funcionamiento de un nuevo espacio de conciertos que constituye la primera fase del futuro recinto ferial.

Acompañada por la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero; el embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia; el alcalde infantil, Carlos Martínez; miembros de la Corporación municipal y otras autoridades, Miranda dio el pistoletazo de salida a unas fiestas que este año miran de nuevo hacia el estuario onubense.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que el nuevo espacio de conciertos es “más amplio, seguro y accesible”, incorpora nuevos accesos y una conexión con el Paseo de la Ría y supone el primer paso hacia el futuro recinto de las Colombinas. “Huelva tiene que volver a encontrarse con su Ría, con esa Ría que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad”, afirmó.

Miranda también puso en valor el carácter abierto e inclusivo de unas Colombinas dedicadas este año a Palos de la Frontera con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra, recordando que la relación de Huelva con América “forma parte de lo que somos”. En este sentido, defendió unas fiestas pensadas para todos los públicos, con medidas como espacios accesibles, Colombinas sin ruido, una ludoteca gratuita, actividades familiares y la campaña Fiesta en Igualdad, además de agradecer el trabajo de los servicios públicos y profesionales que hacen posible su celebración.

Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, aseguró que para su municipio supone “un inmenso honor” protagonizar esta edición de las Colombinas y destacó la estrecha vinculación histórica entre ambas localidades, basada en la colaboración y en un patrimonio común ligado a los grandes acontecimientos de la historia atlántica.

El embajador argentino, Wenceslao Bunge Saravia, subrayó que el vuelo del Plus Ultra no solo unió dos continentes hace un siglo, sino también dos pueblos “profundamente vinculados por la historia y los afectos”. Además, destacó que España y Argentina continúan construyendo una relación basada en la amistad, la cooperación y la confianza mutua.

Una portada inspirada en el recibimiento del Plus Ultra

La dedicatoria de las Colombinas a Palos de la Frontera establece un paralelismo entre la primera travesía transoceánica de 1492 y el primer vuelo transatlántico realizado en 1926 por el hidroavión Plus Ultra.

La portada de esta edición, iluminada con más de 148.000 bombillas LED, reproduce el histórico arco monumental que Huelva levantó en la calle Concepción para recibir a los aviadores tras su regreso de Argentina. El diseño recupera los tres arcos originales, incorpora los nombres de Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, así como los escudos de España, Huelva y Argentina, convirtiéndose en un homenaje a la memoria colectiva y a la vocación atlántica de la ciudad.

Una exposición para recordar la hazaña

Como complemento a esta dedicatoria, la Caseta de Exposiciones, situada junto a la portada, alberga una muestra organizada por los ayuntamientos de Huelva y Palos de la Frontera.

La exposición explica el origen de la portada de este año y recorre la historia del Plus Ultra mediante fotografías, documentos y paneles informativos. Entre los contenidos destacan imágenes recuperadas por el Archivo Municipal de Huelva del histórico recibimiento ofrecido a los aviadores el 5 de abril de 1926, cuando el rey Alfonso XIII, junto a representantes del Gobierno, la Armada y el Ejército, presidió una jornada en la que la ría acogió una gran concentración naval y el cielo onubense fue escenario del desfile de 49 aeronaves.

El recorrido también muestra fotografías del Muelle de las Carabelas, el Monasterio de La Rábida, distintos enclaves de Palos de la Frontera y Mazagón, además de reconstruir cronológicamente la gesta del Plus Ultra desde su salida hasta su llegada a Buenos Aires y su regreso a Huelva. La muestra concluye con un espacio dedicado a las visitas institucionales realizadas con motivo del 75 aniversario del vuelo y de su centenario.

La Caseta de Exposiciones permanecerá abierta todos los días de las Colombinas, de 21.00 a 02.00 horas.

Música y homenaje a Iberoamérica

El acto inaugural contó también con la participación de la artista onubense Carmen Molina, acompañada por la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que interpretó el tango ‘La Gloria del Águila’, compuesto por Carlos Gardel en homenaje al vuelo del Plus Ultra.

La programación inaugural se completó con el desfile de la carroza del Plus Ultra, integrada por la Corporación Infantil y encargada de repartir aviones de gomaespuma entre el público, y con una actuación de alumnos de la Academia de Baile Plaza de las Monjas, que ofrecieron una coreografía dedicada a los países iberoamericanos al ritmo de ‘La Gozadera’, de Gente de Zona y Marc Anthony.