El Ayuntamiento culmina el nuevo bulevar verde de Cardeñas

El Ayuntamiento de Huelva ha finalizado las obras de creación del nuevo bulevar verde de la barriada de Cardeñas, una actuación desarrollada por el Servicio Municipal de Parques y Jardines que ha transformado el entorno de la avenida del Humilladero de La Cinta en un espacio más verde, accesible y agradable, convirtiéndolo además en una nueva carta de presentación de la ciudad para quienes acceden desde Gibraleón.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha visitado los trabajos ejecutados y ha destacado que "donde antes había un espacio degradado, hoy contamos con un bulevar verde que mejora la imagen de Huelva y, sobre todo, la calidad de vida de los vecinos".

Miranda ha señalado que esta actuación refleja "el compromiso del Ayuntamiento con todos los barrios", al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado por el Servicio Municipal de Parques y Jardines y por los trabajadores del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), cuya participación ha sido clave para ejecutar el proyecto.

La intervención ha supuesto la renaturalización y mejora paisajística de una superficie superior a los 7.000 metros cuadrados mediante la recuperación de la vegetación existente, la ampliación de las zonas ajardinadas y la creación de nuevos espacios verdes destinados al disfrute de la ciudadanía.

Entre los trabajos realizados destacan las labores de limpieza, desbroce, poda y saneamiento de la vegetación, la adecuación del terreno, la reconstrucción de alcorques, bordillos y muros, la ampliación de los parterres y la instalación, por primera vez, de una red completa de riego automático que garantizará el mantenimiento de las nuevas plantaciones.

El proyecto también ha reforzado de forma notable la masa vegetal del entorno con la plantación de 19 palmeras tipo coco plumoso, además de ejemplares de álamos, chopos, moreras, grevilleas, tipuanas y limpiatubos. Asimismo, se han creado nuevos setos, parterres y zonas con plantas vivaces y tapizantes para favorecer la integración paisajística y aumentar las áreas de sombra.

La alcaldesa ha recordado que esta transformación forma parte de un proyecto integral desarrollado por fases. En primer lugar, Aguas de Huelva ejecutó las obras necesarias para solucionar los históricos problemas de inundaciones y encharcamientos que sufría la zona. Ahora, el Ayuntamiento ha culminado la renaturalización del entorno y, próximamente, la Diputación Provincial completará la actuación con la construcción de un nuevo aparcamiento público.

Este estacionamiento, actualmente en ejecución, contará con una inversión superior a los 307.000 euros y dispondrá de 265 plazas para vehículos, diez de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, en una parcela de más de 8.500 metros cuadrados situada junto a la conexión con la H-30 y la carretera de Gibraleón.

La única actuación pendiente dentro del proyecto municipal será la renovación del pavimento de albero, cuyo contrato se encuentra en fase de tramitación y permitirá completar definitivamente la transformación de este nuevo bulevar verde, concebido como uno de los principales accesos paisajísticos a la capital onubense.