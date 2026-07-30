La Guardia Civil intensifica los controles alimentarios y de consumo durante las Colombinas

La Guardia Civil ha puesto en marcha un dispositivo especial de inspección alimentaria y de consumo con motivo de las Fiestas Colombinas 2026, que permanecerá activo desde el 29 de julio hasta el 3 de agosto. El operativo, en el que participan distintos organismos, tiene como objetivo garantizar la seguridad de los asistentes y prevenir posibles riesgos derivados de una manipulación inadecuada de alimentos o de la venta de productos que incumplan la normativa.

El dispositivo está coordinado por la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva y cuenta con la participación del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), el Servicio Fiscal y de Fronteras, la Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía y los Servicios Veterinarios Oficiales del Servicio Andaluz de Salud y del Ayuntamiento de Huelva.

Las inspecciones se centran en controlar el transporte de alimentos procesados y perecederos que acceden al recinto ferial, así como las condiciones de conservación y manipulación en las cocinas de las casetas. Los agentes prestan especial atención a aspectos como los procesos de descongelación, la cadena de frío y las medidas higiénico-sanitarias.

Por su parte, la Inspección Pesquera verifica que los productos del mar cumplen con las tallas mínimas, que no pertenecen a especies cuya captura esté prohibida o en periodo de veda y que cuentan con la documentación y trazabilidad exigidas por la normativa para garantizar su procedencia legal.

Los servicios veterinarios supervisan el estado sanitario de los alimentos, el correcto etiquetado de los productos y las condiciones de limpieza, almacenamiento y conservación de las instalaciones donde se manipulan.

El Servicio Fiscal y de Fronteras, por su parte, controla la venta de bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes presentes en tiendas y tómbolas, comprobando que estos últimos disponen del marcado CE y cumplen con las condiciones de seguridad para evitar riesgos, especialmente entre los menores.

Durante las primeras inspecciones ya se han detectado diversas irregularidades, entre ellas la falta de trazabilidad de algunos productos, que impide acreditar su origen, así como deficiencias en el etiquetado, principalmente relacionadas con la ausencia de la fecha de envasado.

Además de estos controles, la Guardia Civil mantiene labores de vigilancia sobre la correcta gestión de residuos y vertidos, la protección y el bienestar animal, las condiciones de transporte cuando procede y la detección de productos de contrabando o falsificados.

Con este operativo, las distintas administraciones pretenden garantizar que los productos que llegan a los consumidores durante las Colombinas cumplen con toda la normativa vigente y que las fiestas se desarrollan con las máximas garantías de seguridad.