Más de 200 personas participan en el Encuentro de Delegados de CSIF en Colombinas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebró este jueves su tradicional Encuentro Institucional y de Delegados en el recinto de las Colombinas, una cita que congregó a más de 200 personas y que volvió a convertirse en uno de los principales actos de convivencia de la primera jornada de las fiestas de Huelva.

La recepción reunió a afiliados y delegados del sindicato, así como a representantes institucionales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, responsables políticos y representantes del tejido empresarial onubense.

El presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, acompañó al presidente provincial de CSIF Huelva, Juan Manuel Quilón, junto al comité ejecutivo onubense y representantes de otras provincias, en un encuentro que sirvió para inaugurar de forma simbólica la participación del sindicato en las Colombinas 2026.

CSIF Colombinas

Durante su intervención, Juan Manuel Quilón agradeció el compromiso y la dedicación de los trabajadores vinculados a la organización sindical en sus diferentes sectores de actividad, poniendo en valor el trabajo que desarrollan los delegados y afiliados de CSIF tanto en las administraciones públicas como en la empresa privada.

Aunque el acto estuvo marcado por el ambiente festivo y de convivencia propio de las Colombinas, también hubo espacio para la reivindicación. Desde la organización se recordaron algunas de las principales demandas que mantienen abiertas ante las distintas administraciones, con la vista puesta en los retos que afrontará el próximo curso sindical.

El Encuentro Institucional y de Delegados se consolida así como una de las citas tradicionales de las Colombinas, reuniendo cada año a representantes del ámbito sindical, político, empresarial y social de la provincia de Huelva.