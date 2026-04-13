La Universidad de Huelva impulsa sus XXVI Jornadas de Puertas Abiertas con participación de hasta 3.000 estudiantes

La Universidad de Huelva celebrará del 14 al 17 de abril la vigésimo sexta edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas, una iniciativa ya consolidada que busca facilitar el tránsito del alumnado preuniversitario a la vida académica superior. Entre 2.500 y 3.000 estudiantes de segundo de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior participarán en esta cita, procedentes de centros educativos de toda la provincia.

Organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes dentro del programa institucional RUMBO UHU, las jornadas contarán con la implicación de facultades, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, servicios universitarios y colectivos estudiantiles, en una muestra del carácter transversal del evento.

El programa contempla actos de bienvenida institucional, charlas informativas sobre la PAU 2026 y el proceso de preinscripción para el curso 2026/2027, visitas guiadas por los campus de El Carmen y La Merced, así como un recorrido por la Feria de Muestras, donde se expone la oferta académica y los servicios universitarios.

Un total de 170 estudiantes universitarios participarán como guías, acompañando a los visitantes durante las distintas actividades. Como principal novedad de esta edición, la programación se abre también a las familias, con actividades específicas previstas para la tarde del 15 de abril, entre ellas una charla sobre acceso, admisión y becas, además de visitas a los espacios expositivos.

Desde la organización se subraya que el objetivo de estas jornadas es ofrecer orientación académica en un momento clave para el alumnado, además de acercar la institución universitaria a la sociedad y reforzar su papel como referente formativo en la provincia.