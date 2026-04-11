La Universidad de Huelva impulsa el talento joven con su equipo MotoStudent, referente en innovación internacional

La Universidad de Huelva ha presentado una nueva edición de su proyecto MotoStudent, una iniciativa consolidada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) que se ha convertido en un referente en la formación práctica, la innovación y la proyección internacional del alumnado.

El director de la ETSI, Salvador Pérez, ha destacado que este programa “aglutina todo lo que la universidad puede aportar a la sociedad”, subrayando su valor en la adquisición de competencias técnicas y habilidades clave como el trabajo en equipo, la resolución de problemas o la adaptación a entornos reales.

El equipo MotoStudent, liderado en esta edición por Claudia Perdigones, ha presentado el inicio de un nuevo ciclo de trabajo con el objetivo de participar en la competición internacional que se celebra en MotorLand Aragón, donde los estudiantes diseñan y desarrollan desde cero un prototipo completo de motocicleta.

El proyecto, de carácter multidisciplinar, ha experimentado un importante crecimiento, duplicando prácticamente su número de integrantes y destacando por el aumento de la participación femenina, un avance significativo en un ámbito tradicionalmente masculinizado como la ingeniería.

En el plano técnico, el equipo continúa perfeccionando el rendimiento de la motocicleta, especialmente en aspectos como la dinámica y la seguridad, con la mirada puesta en mejorar resultados en la categoría PETRON y avanzar en el desarrollo de modelos eléctricos.

La iniciativa cuenta con un amplio respaldo institucional. Desde el Ayuntamiento de Huelva se ha puesto en valor el trabajo conjunto de estudiantes de distintas ingenierías, mientras que desde la Diputación se ha destacado el potencial del proyecto para proyectar el talento joven de la provincia.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha subrayado que MotoStudent refuerza el prestigio de la institución y demuestra su capacidad para formar profesionales preparados para afrontar retos reales en el ámbito tecnológico.

Con este proyecto, la Universidad de Huelva consolida su apuesta por una formación conectada con el mundo empresarial y la innovación, situando a sus estudiantes en un escenario internacional y contribuyendo a posicionar a la provincia como un referente en el desarrollo de talento tecnológico.