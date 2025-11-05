La Universidad de Huelva impulsa el talento femenino en Ingeniería con nuevos premios para alumnas de primer curso

La Universidad de Huelva (UHU) ha puesto en marcha una nueva iniciativa para fomentar la presencia de mujeres en los estudios de Ingeniería, tradicionalmente masculinizados. A través del Vicerrectorado de Estudiantes, la Onubense ha anunciado la convocatoria de los Premios al Reconocimiento y Promoción del Talento Femenino en Ingeniería, dirigidos a alumnas matriculadas en el primer curso de los grados y dobles grados impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) durante el curso 2025/2026.

La convocatoria contempla 13 premios dotados con 1.000 euros cada uno, que se concederán a las estudiantes que hayan obtenido la mejor nota de admisión en cada titulación dentro del cupo general y mantengan activa su matrícula durante todo el curso académico.

Con esta medida, la Universidad de Huelva busca reconocer el esfuerzo y promover el talento femenino en un ámbito donde la presencia de mujeres sigue siendo reducida. Según datos de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, la matriculación femenina en Ingeniería en las universidades andaluzas pasó del 19% en 2017 al 22,3% en 2022, mientras que a nivel nacional el porcentaje asciende al 32% en el curso 2023/2024.

En la propia UHU, aunque el 58% del alumnado total son mujeres, la cifra desciende al 22,6% en la ETSI, lo que evidencia —según la institución— “la necesidad de impulsar medidas específicas que atraigan y retengan talento femenino en el ámbito tecnológico”.

El acto público de entrega de los premios se celebrará en diciembre, presidido por el Rector de la Universidad de Huelva, junto a las vicerrectoras de Estudiantes e Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, el Director de Admisión y Planificación de Becas y el Director de la ETSI.

La vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, ha destacado que esta convocatoria “reafirma el compromiso de la Universidad de Huelva con la igualdad de oportunidades y con la promoción del talento femenino en áreas estratégicas para el desarrollo tecnológico y económico de la provincia”.

La iniciativa se consolida así como una buena práctica institucional en el ámbito STEM, con el objetivo de mejorar la participación de las mujeres en estudios de Ingeniería y contribuir a una sociedad más equilibrada y diversa en el terreno científico y técnico.