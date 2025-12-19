La alcaldesa defiende la colaboración como eje de gobierno en el reconocimiento a las entidades de Huelva

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presidido este viernes el acto ‘Alianzas Sociales por Huelva’, celebrado en el Centro Social Los Desniveles de La Orden, una cita concebida para reconocer y agradecer la labor de las entidades y asociaciones que contribuyen activamente al progreso de la capital desde la colaboración y el trabajo conjunto.

Acompañada por el equipo de Gobierno, la regidora ha hecho entrega de un diploma de agradecimiento a las 282 asociaciones, colectivos y entidades sociales, culturales, deportivas, vecinales y sanitarias con las que el Ayuntamiento trabaja de forma habitual y a las que destina más de dos millones de euros en ayudas y convenios. “Sois una parte esencial del crecimiento de Huelva y del modelo de ciudad que estamos construyendo entre todos”, ha señalado Miranda.

Durante su intervención, la alcaldesa ha subrayado que Huelva “crece, avanza y mira al futuro con ilusión gracias al compromiso de sus colectivos y a un equipo de Gobierno que ha hecho de la colaboración una forma de gobernar”. En este sentido, ha defendido una política basada en la escucha activa, el diálogo y el consenso, “poniendo siempre a Huelva por encima de partidos y colores políticos”.

Miranda ha remarcado además el objetivo municipal de seguir impulsando el crecimiento de la capital hasta alcanzar los 150.000 habitantes, un reto que, según ha afirmado, solo será posible “si mantenemos una sólida alianza social entre el Ayuntamiento y el tejido asociativo de la ciudad”.

El acto ha contado con la actuación del joven tenor onubense José Miguel Otero y la participación de una amplia representación del tejido social de Huelva, desde entidades sociales y sanitarias hasta asociaciones culturales, deportivas, vecinales, educativas y profesionales, poniendo de manifiesto la diversidad y la fortaleza del movimiento asociativo onubense.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su apuesta por un modelo de ciudad participativa y cohesionada, en la que la colaboración institucional y ciudadana se consolida como pilar fundamental del desarrollo presente y futuro.