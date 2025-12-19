El equipo de Gobierno volverá a llevar a Pleno el PGOM para sumar apoyos al futuro urbanístico de Huelva

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva volverá a elevar al Pleno el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) con el objetivo de “dar una nueva oportunidad a la oposición de sumarse al futuro de Huelva”. Así lo ha anunciado el primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente y portavoz municipal, Felipe Arias, quien ha subrayado que, aunque el documento será aprobado por mayoría simple, “Huelva contará con su PGOM sí o sí”.

Arias ha explicado que la decisión de llevar nuevamente el documento a Pleno responde a la voluntad de recabar el mayor respaldo posible, garantizar la transparencia y ofrecer seguridad jurídica a una herramienta estratégica para el desarrollo de la ciudad. “Si tenemos que defender a Huelva solos, lo haremos, pero creemos necesario el análisis y el debate público para que los onubenses sean testigos”, ha afirmado.

El portavoz del equipo de Gobierno ha señalado que los grupos municipales de PSOE, Vox y Mixto disponen ahora de una nueva oportunidad para apoyar un documento que, entre otros aspectos, garantiza la protección de los cabezos, consolida el parque de Isla Chica como zona verde, orienta el crecimiento urbano hacia San Antonio Montija y reserva el trazado de la futura línea de Alta Velocidad.

El PGOM inicia ahora una tramitación marcada por la participación ciudadana, con un periodo de exposición pública que permitirá presentar alegaciones y aportaciones, además de recabar los informes sectoriales necesarios, incluidos los medioambientales. Aunque el avance del documento podría aprobarse en Junta de Gobierno, el Ejecutivo local ha optado por elevarlo al Pleno para reforzar su legitimidad institucional.

Ordenanza sobre el uso de la pirotecnia

En la misma sesión plenaria, el equipo de Gobierno someterá a aprobación la nueva ordenanza reguladora del uso de la pirotecnia, fruto de meses de trabajo y del diálogo con colectivos sociales y hermandades. La normativa busca proteger a las personas sensibles al ruido y a los animales de compañía, conciliando tradición y bienestar.

Mientras culmina su tramitación, la alcaldesa ha emitido un bando que limita el uso de petardos y cohetes durante las fiestas navideñas a los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, en la franja horaria comprendida entre las 22:00 y las 2:00 horas.

Mociones en apoyo a autónomos y sanitarios

El grupo municipal popular presentará además una moción de apoyo a los autónomos y contra lo que considera una “asfixia fiscal” del Gobierno central, en defensa de cerca de 35.000 trabajadores por cuenta propia en la ciudad. La propuesta reclama el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el colectivo, la aplicación del régimen de franquicia del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros, la simplificación burocrática y mayores bonificaciones en cotizaciones y contratación.

Por último, el Pleno debatirá una moción de respaldo a los profesionales sanitarios y de rechazo a la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad. El Ayuntamiento pretende reconocer la labor esencial del personal sanitario y exigir al Gobierno central un proceso real de diálogo que permita consensuar un texto que mejore las condiciones laborales y refuerce la sanidad pública.