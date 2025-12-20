La II San Silvestre de Onupolis bate récord histórico y supera los 1.100 inscritos

La II edición de la San Silvestre de Onupolis ha alcanzado un hito histórico al superar los 1.100 inscritos cuando aún faltan más de dos semanas para su celebración, prevista para el próximo 30 de diciembre. Esta cifra supone un récord de participación sin precedentes para la prueba, consolidándola como una de las carreras populares con mayor crecimiento en la ciudad de Huelva.

A pesar de este éxito, la organización mantiene abiertas las inscripciones hasta el próximo 28 de diciembre, con la aspiración de llegar a los 1.400 participantes. Las inscripciones pueden formalizarse a través de la web www.onupolis.es hasta las 20.00 horas de ese día.

La concejal de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, ha valorado muy positivamente este logro, señalando que “la cifra de 1.100 inscritos es un hito para las carreras populares onubenses”. La edil ha subrayado además el compromiso municipal con el circuito Onupolis y con el fomento del deporte en la ciudad, destacando que “este éxito es la mejor prueba de que la colaboración entre el Ayuntamiento y esta entidad onubense, reconocida en la I Gala del Deporte de Huelva, está dando frutos que benefician a toda la ciudadanía”.

Por su parte, Vanessa Arana, representante de Consulting TPO y promotora del circuito, ha mostrado su satisfacción por la respuesta del público. “Estamos emocionados de haber superado los 1.100 inscritos. Es un indicador claro del enorme crecimiento y la aceptación positiva sin precedentes que ha tenido el circuito Onupolis en Huelva durante todo el año”, ha afirmado. Asimismo, ha señalado que “este éxito en la San Silvestre demuestra el compromiso de la ciudadanía con el deporte y consolida el evento como una referencia”.

La prueba contará con distintas modalidades y distancias: 2 kilómetros para niños, 5 kilómetros para todas las edades con un tiempo máximo de 90 minutos, 5 kilómetros de marcha nórdica y 10 kilómetros, con dos vueltas al circuito de 5K. La organización ha previsto premios en metálico y trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías absolutas de 5K y 10K, trofeos para los tres mejores disfraces y medallas para los tres primeros de cada categoría en las distancias de 2K, 5K y 10K.

La inscripción en las pruebas de 5K y 10K incluye una completa bolsa del corredor con camiseta técnica Luanvi, gorro de Papá Noel y dorsal con chip. Además, todos los participantes tendrán acceso a fotografías gratuitas de la carrera a través de la web y la aplicación de Onupolis.

El evento mantiene su carácter solidario, colaborando a lo largo de todo el circuito con las asociaciones AOCAM y ANSARES. La San Silvestre está organizada por Consulting TPO y cuenta con el apoyo fundamental del Ayuntamiento de Huelva y de Toyota Huelva Grupo Nimo como patrocinadores principales.

Como cierre del año deportivo, Onupolis celebrará su Gala de Cierre 2025 en la Sala Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural. La entrada será gratuita y el acto se retransmitirá en directo por Huelva TV. Durante la gala se presentará también la III edición del circuito Onupolis 2026, con la asistencia de premiados, instituciones, patrocinadores y público general.