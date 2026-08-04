La Universidad de Huelva apuesta un proyecto para reforzar la cohesión social en el Distrito 3
La iniciativa RECOVI, promovida por la Cátedra Fundación Moeve, fomentará la participación vecinal y la creación de espacios comunitarios en cinco barriadas de la capital.
La Universidad de Huelva pondrá en marcha durante 2026 el proyecto RECOVI (Red de espacios Comunitarios Vivos), una iniciativa de innovación social destinada a fortalecer la cohesión comunitaria en el Distrito 3 de la capital, integrado por las barriadas de La Navidad, Las Colonias, Santa Lucía, El Carmen y Marismas del Odiel.
Impulsado y financiado por la Cátedra Fundación Moeve, el proyecto estará coordinado por el investigador de la UHU Juan Diego Borrero y nace con el objetivo de combatir las desigualdades sociales presentes en estos barrios, donde persisten problemas como el desempleo, la precariedad habitacional, el aislamiento vecinal y la falta de espacios comunitarios activos.
La propuesta se basa en un modelo de rehabilitación relacional, que busca fortalecer los vínculos entre vecinos mediante la creación de espacios de encuentro, participación y convivencia, situando a la ciudadanía como protagonista de la transformación de su entorno.
RECOVI también apuesta por la denominada artesanía institucional, una metodología de trabajo colaborativo que reunirá a administraciones públicas, Universidad, entidades sociales, centros educativos, servicios sanitarios y asociaciones vecinales para diseñar soluciones compartidas desde el propio territorio.
Entre las actuaciones previstas para 2026 figuran la elaboración de un inventario de espacios degradados o infrautilizados que puedan convertirse en puntos de encuentro para la ciudadanía, el diseño participativo de nuevos espacios comunitarios y la puesta en marcha de experiencias piloto que permitan evaluar este modelo de intervención social.
Además, el proyecto incluirá un plan de comunicación para dar visibilidad a las iniciativas positivas que se desarrollan en el Distrito 3 y contribuir a mejorar la imagen de estos barrios, reforzando el sentimiento de pertenencia y la participación de sus vecinos.