La Universidad de Huelva apuesta un proyecto para reforzar la cohesión social en el Distrito 3

La Universidad de Huelva pondrá en marcha durante 2026 el proyecto RECOVI (Red de espacios Comunitarios Vivos), una iniciativa de innovación social destinada a fortalecer la cohesión comunitaria en el Distrito 3 de la capital, integrado por las barriadas de La Navidad, Las Colonias, Santa Lucía, El Carmen y Marismas del Odiel.

Impulsado y financiado por la Cátedra Fundación Moeve, el proyecto estará coordinado por el investigador de la UHU Juan Diego Borrero y nace con el objetivo de combatir las desigualdades sociales presentes en estos barrios, donde persisten problemas como el desempleo, la precariedad habitacional, el aislamiento vecinal y la falta de espacios comunitarios activos.

La propuesta se basa en un modelo de rehabilitación relacional, que busca fortalecer los vínculos entre vecinos mediante la creación de espacios de encuentro, participación y convivencia, situando a la ciudadanía como protagonista de la transformación de su entorno.

RECOVI también apuesta por la denominada artesanía institucional, una metodología de trabajo colaborativo que reunirá a administraciones públicas, Universidad, entidades sociales, centros educativos, servicios sanitarios y asociaciones vecinales para diseñar soluciones compartidas desde el propio territorio.

Entre las actuaciones previstas para 2026 figuran la elaboración de un inventario de espacios degradados o infrautilizados que puedan convertirse en puntos de encuentro para la ciudadanía, el diseño participativo de nuevos espacios comunitarios y la puesta en marcha de experiencias piloto que permitan evaluar este modelo de intervención social.

Además, el proyecto incluirá un plan de comunicación para dar visibilidad a las iniciativas positivas que se desarrollan en el Distrito 3 y contribuir a mejorar la imagen de estos barrios, reforzando el sentimiento de pertenencia y la participación de sus vecinos.