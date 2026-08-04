Huelva impulsa 430 nuevas viviendas con VPO en el Seminario y promociones privadas

El Ayuntamiento de Huelva ha dado un nuevo impulso a su política de vivienda con la aprobación inicial del Plan de Reforma Interior (PRI) de la parcela del Seminario, que permitirá la construcción de 330 viviendas de protección oficial, además de conceder licencia para otras 100 viviendas de promoción privada repartidas entre las calles Trigueros y Córdoba.

Los acuerdos han sido adoptados por la Junta de Gobierno Local y forman parte de la estrategia municipal para incrementar la oferta residencial, facilitar el acceso a la vivienda y preparar a la ciudad para el crecimiento previsto por las inversiones industriales y económicas que se están desarrollando en Huelva.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha señalado que el Ayuntamiento trabaja "desde todos los cauces posibles" para favorecer la construcción de viviendas, consciente de que el acceso a una casa es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Según ha explicado, la estrategia municipal se basa en generar nuevo suelo residencial, impulsar la vivienda protegida, recuperar espacios urbanos infrautilizados y agilizar la tramitación urbanística para facilitar el desarrollo de promociones tanto públicas como privadas.

El Seminario acogerá 330 viviendas protegidas

El proyecto más destacado es la aprobación inicial del Plan de Reforma Interior de la parcela del Seminario, promovido por el Obispado de Huelva. La actuación transformará parte de unos terrenos destinados hasta ahora a uso religioso para destinarlos a uso residencial protegido.

El ámbito de actuación abarca una superficie de 18.627 metros cuadrados, de los que más de 16.000 corresponden a suelo privado, e incluye también espacios públicos próximos para integrar el desarrollo en el entorno urbano.

La ordenación contempla la construcción de 330 viviendas de protección oficial, distribuidas en seis bloques abiertos, además de zonas peatonales, espacios libres, nuevas conexiones viarias y aparcamientos.

Tras esta aprobación inicial, el documento será sometido a información pública durante veinte días hábiles antes de continuar su tramitación administrativa.

Licencia para otras 100 viviendas

La Junta de Gobierno también ha autorizado el reformado del proyecto para levantar un edificio de 58 viviendas en el número 52 de la calle Trigueros.

La promoción incluirá viviendas de uno a cuatro dormitorios, un local comercial, garajes, trasteros y dos piscinas privadas en la cubierta. El edificio dispondrá de ocho plantas en su fachada hacia la avenida Molino de la Vega y otros dos volúmenes de cuatro alturas en el interior de la manzana.

Además, se ha concedido licencia para el reformado de otro proyecto de 42 viviendas con garajes, trasteros y centro de transformación en un solar situado entre la calle Córdoba y la avenida San Antonio.

Felipe Arias ha destacado que estas autorizaciones reflejan el esfuerzo municipal por agilizar la gestión urbanística y facilitar que los proyectos residenciales puedan ejecutarse en los plazos previstos.

Energía solar para el Carolina Marín

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente de contratación para instalar una planta fotovoltaica de autoconsumo en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

La actuación contará con una inversión de 449.420 euros y permitirá dotar al complejo deportivo de un sistema de generación solar de 438,75 kWp, con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia de las instalaciones municipales.

El proyecto se enmarca dentro del Plan EDIL y está financiado con fondos europeos FEDER, reforzando la estrategia del Ayuntamiento para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y eficiente.