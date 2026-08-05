Huelva adjudica su mayor contrato energético por 71,4 millones

El Ayuntamiento de Huelva ha adjudicado el mayor contrato de eficiencia energética de su historia, una actuación valorada en 71,4 millones de euros y con una vigencia de doce años que permitirá transformar por completo la gestión energética de la ciudad. El nuevo modelo unificará en un único contrato el alumbrado público, las instalaciones eléctricas y térmicas de los edificios municipales y las fuentes ornamentales, con el objetivo de reducir costes, modernizar las infraestructuras y destinar los ahorros a nuevas inversiones.

La concejala de Infraestructuras y Servicios Públicos, Mariló Ponce, ha señalado que este contrato supone "un cambio de modelo" al pasar de varios contratos independientes a una gestión integral de toda la energía municipal. Según ha explicado, solo esta reorganización permitirá ahorrar alrededor de 500.000 euros anuales en costes de gestión.

A ello se sumará la reducción del consumo energético gracias a la implantación de tecnología LED y sistemas inteligentes de control. Las previsiones municipales apuntan a un ahorro de hasta el 70% en el alumbrado público y de entre un 40 y un 50% en los edificios municipales y colegios.

Inteligencia artificial para gestionar la energía

El contrato incorpora un sistema de gestión energética basado en inteligencia artificial que permitirá controlar de forma centralizada la iluminación, la climatización y el resto de instalaciones municipales. Esta tecnología ajustará automáticamente el funcionamiento de los edificios en función de las necesidades de uso, del precio de la electricidad o de la energía generada por instalaciones fotovoltaicas, además de facilitar el mantenimiento predictivo para detectar averías antes de que se produzcan.

Asimismo, en los colegios públicos se implantará progresivamente iluminación circadiana, un sistema que adapta la luz artificial a los ritmos biológicos para mejorar el bienestar y la concentración del alumnado.

Nuevas inversiones y formación

El Ayuntamiento destaca también el componente social del contrato. Los ahorros energéticos obtenidos se reinvertirán en nuevas actuaciones para la ciudad y la empresa adjudicataria pondrá en marcha programas de formación dirigidos a favorecer la inserción laboral de colectivos vulnerables, adaptando la oferta a los perfiles profesionales que demanda la nueva industria implantada en Huelva.

Además, el proyecto reforzará la estrategia Huelva Innovation Sandbox, consolidando la ciudad como banco de pruebas para nuevas soluciones tecnológicas relacionadas con la sostenibilidad y la gestión inteligente.

Renovación de la iluminación monumental

Entre las actuaciones previstas figura la renovación de la iluminación artística del Muelle de la Compañía Riotinto, la nueva iluminación monumental de la Catedral de La Merced y la recuperación de la Fuente Huelva Descubridora.

El contrato también contempla actuaciones en el Parque Moret para proteger el cielo nocturno y avanzar hacia la obtención del reconocimiento de Huelva como destino Starlight.

Nuevo sistema de climatización en el Cuartel de Santa Fe

La Junta de Gobierno también ha adjudicado las obras para implantar un nuevo sistema de climatización en el antiguo Cuartel de Santa Fe, declarado Bien de Interés Cultural.

La actuación, con una inversión de 324.600 euros, permitirá mejorar el confort y la eficiencia energética del edificio respetando sus valores patrimoniales, una vez obtenida la autorización de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía.