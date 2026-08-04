El Puerto de Huelva culmina la ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur

El Puerto de Huelva ha finalizado las obras de ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur, un proyecto estratégico que permitirá la implantación del servicio de Autopistas Ferroviarias mediante la construcción de una tercera vía. La actuación ha supuesto una inversión superior a los 6,3 millones de euros y ha contado con financiación de los fondos europeos NextGeneration EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alberto Santana, ha destacado que esta infraestructura facilitará la puesta en marcha de conexiones ferroviarias con el norte de España y Europa. "Los semirremolques y remolques de mercancías que lleguen al Puerto de Huelva desde las Islas Canarias y otros destinos podrán cargarse directamente en el tren para alcanzar cualquier mercado europeo, fomentando así la intermodalidad en el transporte", ha señalado durante una visita a las nuevas instalaciones junto a la jefa del Área de Infraestructuras, Guadalupe Díaz.

Las obras han consistido en la construcción de una nueva vía ferroviaria de 1.211 metros de longitud, además de la ampliación de la plataforma de la terminal hacia el suroeste, incorporando más de 15.000 metros cuadrados adicionales a una superficie que ya disponía de 33.750 metros cuadrados pavimentados.

El proyecto también ha incluido la renovación de los sistemas de seguridad, señalización, drenaje e iluminación de la terminal, adaptada para operar con trenes de hasta 750 metros de longitud. La actuación ha sido ejecutada por la empresa Asch Infraestructuras y Servicios S.A.

Actualmente, la terminal ferroviaria del Muelle Sur mantiene conexiones regulares para el transporte de mercancía contenerizada con Madrid y Sevilla, con dos trenes semanales hacia Abroñigal, otros dos hacia Fuenlabrada y cuatro servicios semanales con Majarabique, reforzando el papel del Puerto de Huelva como uno de los principales nodos logísticos del sur de Europa.