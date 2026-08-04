Las Colombinas bajan el telón tras una semana de lleno, música y tradición

Las Fiestas Colombinas 2026 ya son historia. Huelva ha despedido una intensa semana de celebración con el tradicional espectáculo piromusical sobre la Ría, un cierre cargado de luz, color y emoción que ha puesto el punto final a unas fiestas que han vuelto a convertir a la capital onubense en el gran punto de encuentro del verano.

Miles de personas han pasado durante estos días por el recinto colombino para disfrutar de una programación que ha combinado conciertos, actividades familiares, gastronomía, ambiente festivo y una destacada programación taurina, todo ello en un recinto que ha registrado una notable afluencia de público desde la jornada inaugural.

Las casetas han vuelto a ser uno de los grandes motores de la feria, con un ambiente constante durante toda la semana y una amplia participación tanto de onubenses como de visitantes llegados de distintos puntos de la provincia y de fuera de ella.

También los conciertos han congregado a miles de asistentes, consolidando a las Colombinas como una de las grandes citas musicales del verano andaluz, mientras que los espectáculos taurinos han dejado algunos de los momentos más destacados de la feria, con el indulto de Onírico, de Juan Pedro Domecq, como una de las imágenes para el recuerdo de esta edición.

El dispositivo especial de seguridad y los servicios municipales han permitido que las fiestas se desarrollaran con normalidad, garantizando la convivencia durante toda la celebración.

El broche final lo ha puesto el tradicional espectáculo piromusical sobre la Ría de Huelva, que ha reunido a cientos de personas para despedir una edición que deja un balance muy positivo y que vuelve a confirmar el arraigo de unas fiestas nacidas para conmemorar la gesta del Descubrimiento de América y que, casi siglo y medio después, siguen siendo una de las grandes señas de identidad de la ciudad.

Con el apagado de las últimas luces del recinto colombino, Huelva comienza ya la cuenta atrás para unas Colombinas 2027 que volverán a reunir a la ciudad en torno a su historia, sus tradiciones y su carácter festivo.