Colombinas 2026: la confirmación del gran momento de La Merced

Las Colombinas 2026 han supuesto mucho más que una feria taurina de éxito. Han confirmado que la plaza de toros de La Merced atraviesa uno de los mejores momentos de las últimas décadas. El aumento del número de festejos, los llenos registrados durante el ciclo, el nivel de los carteles, la respuesta del público y el protagonismo del toreo onubense han convertido esta edición en una de las más completas y recordadas de los últimos años.

La sensación general entre la afición es unánime: Huelva quiere toros. La ampliación del abono no solo no ha restado asistencia, sino que ha reforzado la idea de que la ciudad demanda una feria aún mayor. El ambiente vivido durante toda la semana ha confirmado el excelente momento que atraviesa la tauromaquia en la capital.

Miura volvió a demostrar su tirón

Uno de los grandes aciertos del ciclo fue la inclusión de la corrida de Miura con motivo del cincuenta aniversario de su primera comparecencia en Huelva. La respuesta del público despejó cualquier incógnita. La Merced registró un lleno absoluto en una tarde que confirmó que el aficionado onubense también responde cuando se le ofrece un cartel de marcado carácter torista.

Un ganado bien presentado

Salvo la novillada de José Luis Pochicho, el nivel de presentación de las ganaderías fue uno de los aspectos más destacados del ciclo. Los encierros ofrecieron trapío y seriedad, reforzando la categoría que La Merced ha recuperado en los últimos años.

Una cantera que vuelve a ilusionar

Uno de los grandes titulares de estas Colombinas ha sido el extraordinario protagonismo de los toreros de la tierra. Hasta ocho representantes onubenses hicieron el paseíllo entre novilladas, rejones y corridas de toros, dejando claro que Huelva vuelve a disponer de una cantera capaz de alimentar la ilusión de la afición.

El certamen Huelva busca un torero volvió a convertirse en un magnífico escaparate para las futuras promesas.

Cristóbal de Lara fue, posiblemente, el nombre propio del festejo de promoción. Ratificó el gran momento que ya había mostrado en Sevilla, cortando dos orejas y ofreciendo una imagen de madurez impropia de su edad.

Juan Antonio Vázquez también dejó una actuación seria e inteligente que le permitió pasear un trofeo, mientras que David Ramírez mostró buenas maneras y compostura en otra actuación premiada con una oreja.

Sáez de la Puerta dejó patente su buen concepto del toreo, aunque un percance con la espada le privó de un triunfo mayor.

Tirado y Luna, una tarde de aprendizaje

La novillada con picadores dejó sensaciones diferentes para los representantes onubenses.

Carlos Tirado no encontró un lote propicio y tampoco terminó de ofrecer la dimensión que se espera de un novillero de sus condiciones, mientras que Guillermo Luna fue creciendo durante la tarde, aunque sin lograr redondear el triunfo.

David de Miranda ya juega en otra liga

Si hay un nombre que resume el momento del toreo onubense ese es el de David de Miranda.

El matador de Trigueros volvió a demostrar que ya no es únicamente el torero de casa, sino una figura en plena consolidación. Su rotundidad durante las Colombinas confirma que atraviesa el mejor momento de su carrera y que llama con fuerza a la puerta de la élite del escalafón.

Su actuación supone además un espejo para toda la generación de jóvenes toreros onubenses que sueñan con seguir sus pasos.

Conquero dio la cara ante Miura

Alejandro Conquero afrontó uno de los compromisos más exigentes de toda la feria al anunciarse con la corrida de Miura.

El onubense entendió perfectamente a su primer toro, al que cortó una oreja de mérito. El segundo no permitió el mismo lucimiento, pero volvió a demostrar que posee condiciones y personalidad para seguir creciendo.

Andrés Romero mantiene su prestigio

El capítulo onubense se completó con Andrés Romero.

El rejoneador de Escacena volvió a dejar una actuación elegante y muy medida que le permitió cortar una oreja. Su consolidación en Portugal continúa siendo una magnífica noticia para el rejoneo, aunque la afición sigue reclamando verlo con mayor frecuencia en las grandes ferias españolas.

Perera, Morante y Roca Rey elevaron el nivel

La feria también contó con el protagonismo de las grandes figuras.

Miguel Ángel Perera firmó uno de los momentos históricos del ciclo al indultar a Onírico, de Juan Pedro Domecq, en una tarde para el recuerdo.

Morante de la Puebla volvió a ejercer ese magnetismo único que lo convierte en uno de los grandes reclamos de cualquier feria, mientras que Andrés Roca Rey confirmó, una vez más, su enorme capacidad para llenar los tendidos y conectar con el público más joven.

La consolidación de un proyecto

Otro de los triunfadores de estas Colombinas ha sido la empresa encabezada por José Luis Pereda.

La apuesta por ampliar el abono, recuperar la corrida de Miura, confeccionar carteles equilibrados y dar protagonismo a los toreros de Huelva ha encontrado el respaldo del público y sitúa a La Merced como una de las plazas de referencia del verano taurino.

Mucho más que toros

Las Colombinas 2026 han demostrado también el enorme impacto social, económico y cultural que mantiene la tauromaquia en Huelva.

La Merced ha recuperado el ambiente de las grandes ocasiones, convirtiéndose durante toda la semana en un punto de encuentro para miles de aficionados y reafirmando que el toreo sigue formando parte de la identidad de la ciudad.

El balance final deja una conclusión difícilmente discutible: Huelva ha vivido una de sus mejores ferias taurinas de los últimos años. Una edición marcada por los llenos, el indulto de Onírico, el crecimiento de David de Miranda y la ilusión que vuelve a despertar una cantera que mira al futuro con optimismo.