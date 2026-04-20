La Universidad de Huelva impulsa la inserción laboral de sus estudiantes con encuentros con empresas y administraciones

La Universidad de Huelva ha reforzado su apuesta por la empleabilidad del alumnado a través de una nueva iniciativa organizada por su Servicio de Empleo y Emprendimiento, que ha conectado a estudiantes con empresas y administraciones públicas en la Facultad de Ciencias del Trabajo.

Durante las jornadas, los participantes han podido conocer de primera mano las oportunidades de acceso a la función pública gracias a varias charlas impartidas por representantes de administraciones de ámbito estatal, autonómico y local. En estas sesiones se han abordado estrategias, metodologías y claves para afrontar con éxito los procesos selectivos.

La directora del servicio, María Jesús Moreno, ha subrayado que el objetivo principal ha sido orientar al estudiantado en su camino hacia el empleo público, facilitando herramientas prácticas para preparar oposiciones y pruebas de acceso.

De forma paralela, el centro ha acogido una nueva edición de los Encuentros Job ven, una iniciativa centrada en acercar el tejido empresarial al alumnado universitario. Este espacio ha permitido el intercambio directo entre estudiantes y empresas, favoreciendo el conocimiento mutuo y la identificación de oportunidades laborales en el ámbito privado.

Moreno ha valorado la jornada como un “éxito rotundo”, destacando la elevada participación y el interés mostrado por los asistentes. Asimismo, ha señalado que la buena acogida refuerza el compromiso de seguir desarrollando iniciativas que conecten la formación académica con la realidad del mercado laboral.