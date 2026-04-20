CSIF reclama al Ayuntamiento de Huelva la convocatoria de plazas de promoción interna

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Ayuntamiento de Huelva la convocatoria de plazas de promoción interna para los trabajadores municipales, con el objetivo de dar cumplimiento a un derecho recogido en el reglamento del propio consistorio.

Desde la sección sindical en el Ayuntamiento, CSIF ha denunciado que desde hace cerca de 20 años no se convocan procesos de promoción interna —ni vertical ni horizontal— para distintos perfiles de la plantilla, como auxiliares administrativos, administrativos, técnicos medios, técnicos superiores, operarios u ordenanzas.

El sindicato subraya que la carrera profesional debe formar parte de las ofertas de empleo público y critica que, pese a estar contemplada en la normativa municipal, no se ha desarrollado en las últimas décadas. En este sentido, recuerda que ha trasladado esta reivindicación en numerosas ocasiones a través de escritos, reuniones y en la Mesa General de Negociación.

CSIF también advierte de que existe personal cualificado que ya desempeña funciones superiores a su categoría laboral, tanto por formación como por experiencia. Entre los ejemplos citados, destacan auxiliares administrativos que realizan tareas propias de administrativos o técnicos medios que asumen responsabilidades de técnicos superiores.

Por ello, la organización sindical insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento apruebe y ejecute procesos de promoción interna que permitan regularizar esta situación y garantizar el desarrollo profesional de la plantilla municipal.