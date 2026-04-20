Huelva abre su temporada de cruceros con la llegada de dos buques de lujo al Muelle de Levante

El Puerto de Huelva levanta el telón de su temporada de cruceros con una doble escala que sitúa a la ciudad en el mapa del turismo marítimo de lujo. Este viernes, el exclusivo buque Le Champlain inaugurará el calendario con su primera visita al Muelle de Levante, seguido el domingo por el imponente Vidanta World’s Elegant, también en su escala inaugural en la capital onubense.

El Le Champlain, un yate de exploración de la naviera francesa Ponant, cuenta con 131 metros de eslora y capacidad para 184 pasajeros, además de 118 tripulantes. Dos días después llegará el Vidanta World’s Elegant, del grupo mexicano Vidanta World, con 150 metros de eslora y espacio para casi 300 viajeros y tripulantes.

La actividad no se detendrá ahí. A partir de mayo comenzarán las escalas periódicas del La Belle de Cadix, que visitará semanalmente el puerto durante varios meses, consolidando a Huelva como enclave estratégico en rutas fluviales por Andalucía. Ya en septiembre, el Hebridean Sky hará su primera escala, mientras que en octubre está prevista la llegada del Seadream I.

La planificación de estas escalas corre a cargo de Huelva Cruise Network, una alianza que integra a instituciones y empresas con el objetivo de potenciar el turismo de cruceros en la provincia.

Con este arranque, Huelva refuerza su apuesta por atraer turismo de alto nivel y proyectar su imagen como destino singular en el sur de Europa, combinando patrimonio, gastronomía y experiencias exclusivas para los visitantes que llegan por mar.