Huelva impulsa nuevas charlas formativas para favorecer la integración de personas migrantes

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha una nueva edición de las Charlas Formativas para Personas Migrantes 2026, una iniciativa enmarcada en el programa ‘Acompañar para avanzar’ que busca facilitar la integración social y administrativa de este colectivo en la ciudad.

El ciclo, coordinado desde la Concejalía de Servicios Sociales y en colaboración con el Consejo Local de Personas Migrantes, se desarrollará a lo largo de todo el año mediante encuentros mensuales en distintas entidades sociales. Las sesiones están diseñadas como talleres prácticos en los que se abordan cuestiones clave relacionadas con derechos, trámites y procesos de regularización en España.

Como principal novedad, la edición de este año se centra de forma monográfica en el arraigo, una de las vías más relevantes para la regularización de personas migrantes. A través de distintas sesiones se analizarán sus modalidades, con el objetivo de ofrecer información clara y útil que favorezca la integración social y laboral.

El programa arrancó el pasado 3 de marzo con una primera charla sobre trámites básicos en la sede de Codenaf y ha continuado esta semana en Cruz Roja con una sesión dedicada al arraigo socioformativo. Las próximas citas incluyen encuentros en Fecons el 5 de mayo sobre arraigo sociolaboral y en Cáritas Diocesana el 2 de junio, donde se abordará el arraigo de segunda oportunidad.

Tras el verano, las actividades se retomarán en octubre en Huelva Acoge con una sesión sobre arraigo social, continuarán en noviembre en AMIA con las claves del arraigo familiar y concluirán en diciembre en Mujeres en Zona de Conflicto con una jornada de carácter general.

Todas las sesiones se celebran en horario de tarde, de 17:00 a 18:00 horas, en las sedes de las entidades participantes, lo que permite acercar la formación a las personas interesadas.

El programa cuenta con la colaboración de organizaciones como Codenaf, Cruz Roja, Fecons, Cáritas, Huelva Acoge, AMIA y Mujeres en Zona de Conflicto, que aportan su experiencia para adaptar los contenidos a las necesidades reales del colectivo.

Desde el Ayuntamiento se anima a participar en estas charlas, concebidas como un espacio de orientación práctica que facilita el acceso a la información y contribuye al proceso de integración en la ciudad.