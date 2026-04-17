La Moni de Huelva ya es eterna en la ciudad con una escultura en su honor

La ciudad de Huelva ha inaugurado este viernes una escultura en honor a Antonio Herrera, conocido como La Moni, ubicada en la rotonda de Telefónica, en la calle Pío XII.

El monumento, obra del escultor onubense Guillermo Navarro Barba, busca inmortalizar la figura de Herrera y su contribución al activismo, la solidaridad y el ámbito cultural en la capital. La pieza refleja la dualidad del homenajeado, tanto en su faceta personal como artística, tras un proceso de creación que se ha prolongado durante un año y medio.

El proyecto ha sido posible gracias a la implicación ciudadana y al respaldo del Ayuntamiento de Huelva, en un reconocimiento colectivo a una figura muy vinculada a la vida social y cultural de la ciudad.

El acto de inauguración, abierto a la participación de la ciudadanía, ha sido promovido por la Asociación Cultural Antonio Herrera Abril ‘La Moni de Huelva’, como homenaje a su trayectoria y a su papel como referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ.