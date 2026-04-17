El Ayuntamiento de Huelva impulsa un bulevar verde en Cardeñas para transformar la entrada desde Gibraleón

El Ayuntamiento de Huelva avanza en la transformación del acceso a la ciudad por la barriada de Cardeñas con la puesta en marcha de la segunda fase del proyecto que convertirá la zona en un bulevar verde. Las actuaciones, iniciadas el pasado mes de febrero, se centran en la renaturalización del entorno de la avenida del Humilladero de La Cinta y se prolongarán hasta finales de junio.

Esta intervención da continuidad a los trabajos ejecutados previamente por Aguas de Huelva, que permitieron solucionar los problemas de encharcamientos e inundaciones mediante la instalación de una red de drenaje. Como complemento, el proyecto contempla la construcción de una cuneta longitudinal para reforzar el sistema de recogida de aguas.

Con una inversión global cercana a los 400.000 euros, de los que más de 210.000 proceden del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), las obras están permitiendo además la contratación de 75 personas desempleadas, en su mayoría mujeres del sector agrícola residentes en la capital, gracias a la colaboración entre el SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el propio Consistorio.

Los trabajos, desarrollados por el Servicio Municipal de Parques y Jardines con el apoyo del PFEA, se estructuran en tres líneas principales: la limpieza y mejora de la vegetación existente, la ejecución de obra civil —como la reconstrucción de alcorques, bordillos y muros— y la implantación de un sistema completo de riego automático, inexistente hasta ahora.

En paralelo, ya se ha iniciado la plantación de nuevas especies para reforzar la cobertura vegetal del espacio, con la incorporación de palmeras, árboles de sombra como álamos, chopos y hayas, además de arbustos, setos y plantas tapizantes que configurarán un entorno más verde y sostenible.

El proyecto incluye también la mejora del pavimento de albero y tiene como objetivo final convertir este acceso a la ciudad en un corredor verde que actúe como pórtico de entrada a Huelva desde Gibraleón, mejorando tanto la imagen urbana como la calidad de vida de los vecinos de Cardeñas.