El Hospital Juan Ramón Jiménez acoge las II Jornadas sobre Depresión centradas en los casos resistentes y la prevención del suicidio

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva ha celebrado las II Jornadas por la Depresión, un foro científico que en esta edición ha puesto el foco en las innovaciones en el tratamiento de la depresión resistente, la prevención del suicidio y el abordaje integral de los pacientes con conducta suicida.

El encuentro, desarrollado en el salón de actos del centro hospitalario, ha reunido a profesionales de distintas disciplinas de la salud mental, así como a facultativos de otras especialidades y de atención primaria, con el objetivo de compartir experiencias, actualizar conocimientos y mejorar la coordinación asistencial.

Durante la jornada se han analizado los avances en el tratamiento de los casos más complejos, así como estrategias para la detección precoz y la intervención ante conductas suicidas, en un contexto en el que la salud mental se sitúa como uno de los principales desafíos de la sanidad.

Con esta iniciativa, el hospital refuerza su compromiso con la mejora continua en la atención a los pacientes con patologías mentales graves, apostando por la formación especializada y el desarrollo de estrategias eficaces para la prevención del suicidio.