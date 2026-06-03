Policía y Plena Inclusión refuerzan la atención a personas con discapacidad

La Policía Nacional y Plena Inclusión Andalucía han colaborado en Huelva en una jornada formativa destinada a reforzar la protección integral de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. La actividad, organizada por la Delegación de Participación Ciudadana en la Comisaría Provincial, ha tenido como objetivo mejorar la capacitación de los agentes para garantizar intervenciones policiales más accesibles, igualitarias y adaptadas a las necesidades de este colectivo.

La iniciativa se enmarca en las directrices del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad, y en los protocolos específicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante este tipo de conductas discriminatorias.

Uno de los aspectos centrales de la jornada ha sido la figura del facilitador procesal, un profesional especializado que actúa como apoyo y puente de comunicación para que las personas con discapacidad comprendan sus derechos y participen en los procedimientos judiciales y policiales sin barreras cognitivas. Su intervención contribuye además a reducir la victimización secundaria y a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Durante la formación, los asistentes han recibido herramientas prácticas para detectar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad, así como pautas de comunicación adaptada, metodologías de lectura fácil y criterios de actuación en declaraciones o situaciones de custodia.

Con este tipo de acciones, la Policía Nacional refuerza la especialización de sus agentes y su compromiso con una seguridad inclusiva, al tiempo que estrecha la colaboración con entidades sociales para ofrecer una respuesta más eficaz y respetuosa con los derechos de toda la ciudadanía.