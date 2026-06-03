El centro de salud El Torrejón intensifica la lucha contra el tabaquismo

El centro de salud El Torrejón, en la capital onubense, ha vuelto a sumarse a la Semana Sin Humo con una amplia programación de actividades destinadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de tabaco y promover hábitos de vida saludables. La iniciativa, impulsada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFyC) bajo el lema ‘Inhala vida, toma aire’, coincide con la celebración del Día Mundial sin Tabaco.

Los profesionales del centro, perteneciente al Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa, han organizado durante estos días distintas acciones dirigidas especialmente a jóvenes, fumadores activos y pasivos, así como a otros colectivos considerados de riesgo.

Entre las actividades desarrolladas destaca la instalación de una mesa informativa en la entrada del centro sanitario, donde médicos y enfermeras han ofrecido asesoramiento personalizado, consejos para abandonar el hábito tabáquico y material divulgativo de apoyo. Además, las personas interesadas han podido realizarse una cooximetría, una prueba sencilla que mide la cantidad de monóxido de carbono presente en el aire espirado y permite comprobar el impacto del tabaco en el organismo.

Como novedad este año, el programa ha incluido una marcha por el parque Moret en la que han participado integrantes de los grupos adheridos a la iniciativa ‘Por un millón de pasos’, promoviendo la actividad física como una alternativa saludable frente al consumo de tabaco.

Una parte importante de la campaña se ha centrado en los centros educativos de la zona. A través de talleres y actividades prácticas dirigidas a alumnos de Primaria y Secundaria, los profesionales sanitarios han abordado los riesgos asociados al consumo de cigarrillos, vaper y cachimbas, especialmente entre los más jóvenes.

El enfermero referente escolar del centro ha desarrollado dinámicas participativas y pruebas físicas para mostrar de forma didáctica las consecuencias negativas del tabaquismo y reforzar la importancia del deporte y de los estilos de vida saludables.

Asimismo, los estudiantes de Educación Secundaria han participado en sesiones destinadas a desmontar falsos mitos sobre el tabaco y a reflexionar sobre las consecuencias que esta adicción puede tener en edades tempranas.

Las acciones de sensibilización también han llegado a los grupos de preparación al parto, donde se ha informado a futuras madres y padres sobre los efectos perjudiciales del consumo de tabaco durante el embarazo y en el desarrollo de los hijos.

La campaña ha contado además con la colaboración de Radio Hispanidad, que ha emitido un programa especial dedicado a la prevención del tabaquismo y la promoción de recursos para ayudar a quienes desean abandonar este hábito.

Desde el Servicio Andaluz de Salud recuerdan que el tabaquismo sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública y una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte prematura. En Andalucía se estima que alrededor de 10.000 personas fallecen cada año por causas relacionadas con el consumo de tabaco.

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, una estrategia orientada a reducir el consumo, prevenir su inicio entre los jóvenes y facilitar el acceso de los fumadores a programas de ayuda para dejar definitivamente el tabaco.