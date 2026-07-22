La promotora del Aeropuerto Cristóbal Colón pide una nueva puerta de entrada a Huelva

La sociedad promotora del Aeropuerto Cristóbal Colón ha defendido la necesidad de que Huelva cuente con una nueva infraestructura aeroportuaria, al considerar que la provincia debe ampliar sus conexiones para responder al crecimiento turístico, industrial y empresarial.

La entidad ha mostrado su respaldo a las recientes declaraciones del presidente de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios, quien alertó de las dificultades de acceso a la provincia, especialmente durante los meses de verano, cuando muchos visitantes llegan a través de los aeropuertos de Sevilla o Faro y deben completar el trayecto por carretera.

En este contexto, el representante de la sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón, Alfredo González, considera que "ha llegado el momento de abrir una nueva puerta de entrada a Huelva", argumentando que el desarrollo económico y turístico de la provincia requiere nuevas alternativas de movilidad.

Desde la entidad promotora subrayan que el proyecto aeroportuario no pretende sustituir a las infraestructuras existentes, sino complementarlas, ofreciendo una conexión directa para turistas, viajeros de negocios e inversores que contribuya a reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar la competitividad de Huelva.

Asimismo, recuerdan que la iniciativa está planteada con inversión íntegramente privada e incluye una plataforma logística y hortofrutícola que, según defienden, permitiría impulsar sectores estratégicos de la economía provincial y generar nuevas oportunidades de desarrollo.

La entidad considera que las incidencias registradas en los últimos meses en el servicio ferroviario y la elevada intensidad de tráfico en la A-49 durante el verano evidencian la necesidad de reforzar la red de comunicaciones de la provincia con nuevas infraestructuras.

En este sentido, el Aeropuerto Cristóbal Colón sostiene que Huelva debe contar con más alternativas de acceso para afrontar los retos derivados de su crecimiento económico y turístico.