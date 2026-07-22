El equipo de Gobierno lleva al Pleno dos mociones sobre el estado de las infraestructuras y el tren

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva defenderá en el próximo Pleno municipal, previsto para el 28 de julio, dos mociones centradas en las infraestructuras de titularidad estatal y en la mejora del servicio ferroviario, con las que reclama al Gobierno de España actuaciones urgentes en ambos ámbitos.

El portavoz del equipo de Gobierno y primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medioambiente, Felipe Arias, ha señalado que ambas iniciativas responden, a su juicio, al "abandono" que sufre la ciudad por parte del Ejecutivo central en materia de infraestructuras y servicios.

La primera moción solicita un plan de mantenimiento y limpieza de los terrenos, edificios e infraestructuras estatales ubicados en Huelva. Entre otras medidas, plantea el desbroce y vallado de terrenos de Adif, la elaboración de un inventario del patrimonio estatal en la ciudad, actuaciones de mejora en las carreteras H-30 y H-31, así como información sobre el estado de proyectos pendientes como el Archivo Histórico Provincial o la rehabilitación de la Subdelegación del Gobierno.

La segunda iniciativa se centra en el servicio ferroviario y propone que los viajeros puedan viajar gratuitamente cuando los retrasos superen los 30 minutos o cuando el trayecto tenga que completarse, total o parcialmente, en autobús debido a incidencias en la red ferroviaria. La moción también plantea la devolución íntegra del importe abonado en estos casos.

Además, el equipo de Gobierno reclama un plan de inversiones para modernizar la línea Huelva-Sevilla, el cumplimiento de los plazos comprometidos para las actuaciones ferroviarias y el impulso de las conexiones de alta velocidad entre Huelva y Sevilla y entre Huelva y Faro.

Durante la presentación, Arias aseguró que las continuas incidencias ferroviarias han generado un creciente malestar entre los usuarios y defendió la necesidad de adoptar medidas que garanticen un servicio "seguro y fiable", al tiempo que reclamó una mayor atención a las necesidades de infraestructuras de la provincia.