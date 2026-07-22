El Hospital Infanta Elena aprovechará el verano para acometer reformas

El Hospital Universitario Infanta Elena, de Huelva, aprovechará los meses de verano para ejecutar un plan de reformas y modernización de sus instalaciones con una inversión cercana al millón de euros, según ha informado la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

La delegada territorial del ramo, Manuela Caro, ha visitado este miércoles el centro hospitalario para conocer el desarrollo de unas actuaciones que se han programado coincidiendo con el periodo de menor actividad asistencial, con el objetivo de minimizar su impacto en el funcionamiento del hospital.

La principal intervención se está llevando a cabo en la cuarta planta de hospitalización, donde se renovará en profundidad este espacio. Los trabajos incluyen la sustitución de la carpintería metálica por nuevos cerramientos con mayor aislamiento para mejorar la eficiencia energética, así como actuaciones en el sistema de climatización.

En el área de Traumatología, ubicada en la misma planta, se renovarán la pintura y los acabados, además de reformar los cuartos de baño con la incorporación de elementos de protección antimicrobiana.

El plan también contempla la modernización del distribuidor principal con mejoras en materia de prevención de incendios y seguridad, así como trabajos de impermeabilización en distintas cubiertas del edificio para evitar filtraciones y humedades.

Entre las actuaciones previstas figura además la ampliación del área de Anatomía Patológica, donde se habilitará una nueva sala de análisis con cuatro puestos de trabajo para especialistas, reforzando la capacidad diagnóstica del centro.

Asimismo, se realizarán mejoras en el área quirúrgica para optimizar los circuitos asistenciales y se instalará un nuevo transformador eléctrico destinado a incrementar la seguridad y fiabilidad del suministro energético del hospital.

Las reformas alcanzarán también a los espacios destinados a pacientes y familiares, con la remodelación de la sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que contará con nuevo mobiliario para ofrecer un entorno más confortable.

A estas actuaciones se suman las obras que se desarrollan en el edificio anexo cedido por la Diputación de Huelva, donde se ubican las consultas de Oftalmología y Rehabilitación, centradas en la renovación de las fachadas y la impermeabilización de las cubiertas.

Durante la visita, la delegada territorial y el equipo directivo del hospital mantuvieron además un encuentro con responsables de distintos servicios asistenciales para abordar las principales líneas de mejora del centro y reconocer el trabajo que desarrollan sus profesionales.