El Banco de Alimentos pide ayuda urgente en su Operación Primavera

El Banco de Alimentos de Huelva ha hecho un llamamiento a la solidaridad de la ciudadanía con motivo de la Operación Primavera 2026, una de las campañas de recogida más importantes del año y que se desarrollará los próximos 5 y 6 de junio bajo el lema ‘Lo damos todo’.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Puerto de Huelva, tendrá presencia en 173 establecimientos repartidos por la capital y cerca de una treintena de municipios de la provincia. Para ello se movilizarán alrededor de 1.000 voluntarios que informarán a los clientes y animarán a participar en una campaña que busca reforzar las reservas destinadas a las familias más vulnerables.

La recogida se llevará a cabo en supermercados de distintas cadenas, entre ellas Supermercados El Jamón, Hipercor, Carrefour, MAS, Cash Fresh y Mercadona, donde los ciudadanos podrán realizar donaciones de alimentos o colaborar económicamente en caja.

Además, la entidad recuerda que también es posible participar mediante aportaciones económicas a través del BIZUM 38202, una opción que permite al Banco de Alimentos adquirir los productos más necesarios en cada momento.

El presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, ha advertido de la delicada situación que atraviesa la organización. “Nos encontramos ante una de las etapas más difíciles de los últimos años. Las donaciones han descendido de forma muy importante y nuestras reservas se han reducido considerablemente, mientras la necesidad de ayuda sigue existiendo en muchas familias de Huelva y su provincia”, ha señalado.

Por ello, ha apelado directamente a la solidaridad de los onubenses. “Necesitamos más que nunca el apoyo de la ciudadanía. Cada kilo de alimentos y cada euro donado cuentan para que podamos seguir atendiendo a quienes más lo necesitan”, ha afirmado.

Como novedad, la campaña reconocerá el compromiso de los participantes entregando una pegatina identificativa como “persona solidaria” a las primeras 2.000 personas que realicen una aportación.

Desde la organización confían en que la respuesta de la ciudadanía permita recuperar parte de unas reservas que han disminuido notablemente en los últimos meses y garantizar así la atención a cientos de familias que dependen de esta ayuda alimentaria en la provincia de Huelva.