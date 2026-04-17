Más de mil escolares convierten Huelva en el epicentro del deporte educativo con el III Sport Challenge

Huelva ha vuelto a situarse en el mapa del deporte escolar con la celebración de la tercera edición del Sport Challenge, un evento que ha congregado esta semana a más de mil estudiantes de entre 1º y 4º de la ESO procedentes de once centros educativos. Durante tres intensas jornadas, los participantes han competido en disciplinas como fútbol sala, baloncesto, pádel, vóleibol, baile, dibujo y carrera de obstáculos, fomentando no solo la actividad física, sino también la convivencia entre jóvenes de distintos colegios.

En esta edición han participado alumnos del Centro Davante, IES La Rábida, IES Diego de Guzmán y Quesada, Colegio Entrepinos, Colegio Salesianos, IES Estuaria, Colegio Virgen del Rocío, IES José Caballero, IES Fuentepiña, el CEIP Santa María de Gracia —conocido como Las Madres Agustinas—, así como el IES Odiel de Gibraleón.

Las pruebas se han desarrollado desde el pasado miércoles en distintas sedes deportivas de la capital, como el CD El Saladillo y el Estadio Iberoamericano Emilio Martín, culminando con la gran final celebrada en el Palacio de Deportes Carolina Marín.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, ha estado presente en la jornada final, donde ha felicitado a los participantes destacando que “más allá de los resultados, lo importante es todo lo que han aprendido y compartido durante estos días”. Asimismo, ha puesto en valor la implicación de docentes, monitores y familias en una cita que refuerza el papel del deporte como herramienta de unión y formación.

Por su parte, el organizador del evento, Alejandro Pozo, ha subrayado la consolidación del Sport Challenge como una referencia en el calendario educativo y deportivo de la ciudad. “Cada año crece la participación y el compromiso de alumnos, profesores y familias, conscientes de la importancia del deporte para combatir el sedentarismo”, ha señalado.

El Sport Challenge se afianza así como una propuesta que trasciende la competición, apostando por inculcar valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el respeto en un entorno integrador y saludable.