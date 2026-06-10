Huelva refuerza la estrategia ERACIS+ con una jornada para compartir experiencias de inclusión social

El Ayuntamiento de Huelva ha reunido este miércoles a representantes institucionales, profesionales y entidades sociales en la jornada técnica ‘Compartiendo Experiencias, Compartiendo Inclusión’, un encuentro destinado a fortalecer la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS+) y mejorar la coordinación entre los agentes que trabajan en favor de las personas en situación de vulnerabilidad.

La actividad, celebrada en el edificio municipal Gota de Leche, contó con la participación de la teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Adela de Mora; la diputada provincial de Servicios Sociales, Carmen Díaz; y el delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, José Manuel Borrero.

Durante la inauguración, Adela de Mora destacó que la inclusión social requiere la implicación conjunta de administraciones, profesionales y entidades sociales para ofrecer respuestas adaptadas a las distintas realidades. Asimismo, subrayó la importancia de compartir experiencias de éxito y reforzar la colaboración para generar nuevas oportunidades a las personas que más lo necesitan.

La jornada incluyó la ponencia ‘Evolución y retos de la Estrategia ERACIS Plus’, a cargo de Juan Carlos Ordóñez Fernández, así como varios espacios de diálogo en los que se expusieron proyectos y buenas prácticas desarrolladas tanto por ayuntamientos como por entidades sociales de la provincia.

Entre los participantes estuvieron representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva, los ayuntamientos de Isla Cristina y Almonte, además de organizaciones como CODENAF, Fundación Marcelino Champagnat, Fundación Valdocco, Inserta Andalucía y FECONS.

El encuentro sirvió para intercambiar metodologías de intervención, reforzar el trabajo en red y analizar nuevas fórmulas para favorecer la inclusión social, educativa y laboral de personas y familias en riesgo de exclusión.

Desde el Ayuntamiento se ha valorado muy positivamente esta iniciativa, destacando que la cooperación entre instituciones y entidades sociales resulta fundamental para avanzar hacia una sociedad más cohesionada e igualitaria.

La estrategia ERACIS+ está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía dentro del Programa FSE+ Andalucía 2021-2027.