La Jueza autoriza la reanudación de los trabajos de demolición del Tiro Pichón a partir del 15 de junio

La Jueza, tras estudiar las alegaciones presentadas por la Sociedad Tiro Pichón sobre los trabajos de demolición y desalojo de sus instalaciones así como el escrito del Ayuntamiento en el que daba respuesta a las mismas, ha dictado un auto que permitirá reanudar los trabajos a partir del 15 de junio en su vallado perimetral y el espacio necesario para las Fiestas Colombinas. Las instalaciones generales estarán disponibles para su recuperación material y, en su caso, derribo desde el 2 de julio de 2026, una vez vencido el plazo máximo de abandono del 1 de julio y previa comprobación formal.

El escrito remitido a las partes contempla que los enseres propios del Tiro Pichón serán custodiados en un almacénmunicipal de manera temporal para facilitar su desalojo. La sociedad dispone de plazo hasta el 20 de junio para su depósito. Estos deberán ser retirados de este espacioantes del 1 de septiembre. Por su parte, la zona que actualmente ocupa la perrera permanecerá en uso para sus usuarios hasta finales de septiembre, fecha en la que tendrán que ser desplazados a una nueva ubicación.

El auto establece además que el Ayuntamiento asume la obligación de informar y asesorar en el marco de la línea de subvenciones y ayudas a conceder a entidades de carácter deportivo con el fin de propiciar la obtención de fondos para el pretendido realojo de la actividad, así como materializar la intercesión ante la Autoridad Portuaria de Huelva al objeto de obtener de parte de la misma la aplicación de bonificación que pudiera resultar procedente bajo la justificación de tratarse de un suelo para el desarrollo de una actividad deportiva.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, ha destacado que el auto evidencia “la legalidad de todo el proceso así como la firme voluntad de este Ayuntamiento por alcanzar acuerdos consensuados y razonados por todas las partes. Así lo hemos hecho desde el primer momento, desde que comenzamos este proceso en 2023”. Muñoz ha recordado que se trata de una actividad que “no se realiza desde hace años en un espacio que no reúne las condiciones para ello, por lo que la mejor solución para todos es liberar los terrenos, permitir el desarrollo del nuevo Recinto Colombino así como los proyectos allí previstos y que el Tiro Pichón reubique sus instalaciones en otra zona del término municipal que sea compatible”.