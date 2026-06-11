El HJR impulsa un modelo pionero para reducir las fracturas por osteoporosis

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez celebra este jueves las I Jornadas de Osteoporosis de Huelva, un encuentro científico que servirá para compartir el modelo asistencial desarrollado en el centro con el objetivo de reducir el impacto de las fracturas por osteoporosis y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La osteoporosis es una de las principales causas de fracturas por fragilidad en personas mayores y está asociada a discapacidad, pérdida de autonomía e incluso un aumento de la mortalidad, especialmente en los casos de fractura de cadera.

Para hacer frente a este problema, el hospital onubense ha impulsado en los últimos años un modelo multidisciplinar basado en la coordinación entre distintas especialidades médicas. Gracias a este sistema, los pacientes reciben una valoración integral que incluye la detección de factores de riesgo, medidas de prevención de caídas, optimización de los tratamientos y seguimiento específico para evitar nuevas fracturas.

Entre las iniciativas desarrolladas destaca la creación en 2021 de la Unidad FLS (Fracture Liaison Service), acreditada en 2024, especializada en la identificación y seguimiento de pacientes con fracturas por fragilidad. Además, el centro cuenta con una Unidad de Medicina Perioperatoria y Asistencia Compartida que trabaja de forma coordinada con Traumatología para mejorar la recuperación de los pacientes y reducir complicaciones.

Las jornadas reunirán a especialistas de Rehabilitación, Medicina Interna, Reumatología y Traumatología, que abordarán aspectos como la detección precoz de la enfermedad, los nuevos tratamientos disponibles y los avances en la atención integral de las fracturas osteoporóticas.

El encuentro se celebrará en la sede del Colegio de Médicos de Huelva y pretende reforzar la colaboración entre profesionales sanitarios para afrontar uno de los principales retos asociados al envejecimiento de la población.