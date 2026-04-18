José Bacedoni Bravo dona al Ayuntamiento de Huelva el diseño y una reproducción de las Llaves de la Ciudad

El artista y diseñador onubense José Bacedoni Bravo ha donado al Ayuntamiento de Huelva la propiedad intelectual del diseño y una reproducción de las Llaves de la Ciudad, una obra de alto valor artístico y simbólico concebida como obsequio institucional para dignatarios.

El acto de entrega ha contado con la presencia de la alcaldesa Pilar Miranda, junto a responsables municipales y representantes del ámbito cultural, en una ceremonia que refuerza el patrimonio público de la ciudad.

Esta donación se integra en el proceso de cesión del legado personal y profesional que Bacedoni viene desarrollando en los últimos meses, con el objetivo de que su obra quede a disposición de investigadores y de la ciudadanía.

Las Llaves de la Ciudad, bañadas en oro y plata, destacan por su cuidada ejecución y su carga simbólica. Incorporan el escudo de Huelva —homologado por el propio autor en 1980— y recrean en sus dientes las carabelas del primer viaje de Cristóbal Colón, en alusión al papel de la provincia en el descubrimiento de América. Se trata de una pieza de carácter escultórico que combina diseño industrial y estética historicista.

El primer ejemplar de estas llaves fue entregado a Juan Pablo II durante su visita a Huelva en 1993, consolidando su carácter institucional.

La alcaldesa ha agradecido la aportación del artista, destacando su compromiso con la ciudad y el valor de una obra que forma parte de la identidad colectiva onubense. Por su parte, Bacedoni ha subrayado su voluntad de que el trabajo de toda una vida revierta en Huelva, defendiendo la importancia de conservar y difundir este legado.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa reforzando su patrimonio con piezas de relevancia histórica y artística, al tiempo que reconoce la trayectoria de uno de los principales referentes culturales de la ciudad.