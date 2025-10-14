La Universidad de Huelva impulsa el concurso digital “La Fuerza de Cuidar” para visibilizar el cuidado de personas con discapacidad

El Área de Inclusión y Justicia Social del Vicerrectorado de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social de la Universidad de Huelva, en colaboración con Fundación TAU y otras entidades, ha lanzado el concurso de creatividad digital “La Fuerza de Cuidar”, con el objetivo de visibilizar la labor de quienes cuidan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La iniciativa está dirigida a estudiantes, cuidadores, entidades sociales y personas con discapacidad de Huelva y su provincia, y pretende destacar la importancia del cuidado, ya sea desde un ámbito familiar, profesional o voluntario, como pilar fundamental para la inclusión y el bienestar.

El concurso ofrece tres premios: 1.000 euros, 500 euros y un fin de semana para dos personas en el Hotel Sierra Luz de Cortegana, acompañados de diploma y difusión de la obra ganadora. Los participantes pueden presentar vídeos cortos, carruseles de imágenes o infografías creativas, que deberán publicarse en Instagram, Facebook, TikTok o X/Twittercon el hashtag #LaFuerzaDeCuidar y mencionando a @taufundacion.

El plazo de participación se abrió el pasado 10 de octubre y concluirá el 17 de noviembre, mientras que el anuncio de ganadores se realizará el 24 de noviembre y la entrega de premios el 26 de noviembre.

Desde la universidad invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa para difundir el valor del cuidado y promover la inclusión social.