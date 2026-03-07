La Universidad de Huelva conmemora el 8M con la lectura del manifiesto de la CRUE

La Universidad de Huelva ha conmemorado el Día Internacional de las Mujeres con un acto institucional en el que se ha dado lectura al manifiesto de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), bajo el lema impulsado por ONU Mujeres: “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”.

La iniciativa se ha desarrollado en el Aula al Aire Libre Miss Whitney y ha servido para reafirmar el compromiso de la institución académica con la igualdad de género, la eliminación de las brechas existentes y la construcción de espacios universitarios libres de discriminación y violencia.

Durante la jornada también se llevó a cabo una actividad participativa en la que se presentaron cuatro murales inspirados en figuras femeninas que han marcado la historia, como Clara Campoamor, Marie Curie, Malala Yousafzai y Frida Kahlo. Las obras, aún sin finalizar, simbolizan que la lucha por la igualdad continúa y que la sociedad sigue construyendo de forma colectiva los valores que representa el 8 de marzo.

La programación organizada por la Universidad de Huelva con motivo de esta efeméride continuará el próximo 9 de marzo con la presentación del libro Hasta aquí hemos llegado: Una historia del antifeminismo en España, de Teresa M. Ortega, en la Facultad de Humanidades.