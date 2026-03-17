La Universidad de Huelva celebra el Día Internacional de los Bosques con actividades divulgativas y educativas

La Universidad de Huelva conmemorará el Día Internacional de los Bosques con una jornada de actividades divulgativas y educativas que se celebrará el próximo 19 de marzo en el campus de El Carmen, impulsada por profesorado y estudiantes del ámbito forestal de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería.

Esta iniciativa se enmarca en la celebración internacional del 21 de marzo, instaurada en 2013 para concienciar sobre la importancia de los bosques en el equilibrio del planeta y el bienestar de la sociedad. La programación pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre el valor de estos ecosistemas y visibilizar el trabajo de los profesionales dedicados a su gestión y conservación.

El investigador Ramón y Cajal Miguel Montoro ha destacado que esta jornada supone también recuperar una tradición vinculada históricamente a los estudios forestales en la Universidad de Huelva, al tiempo que refuerza el sentido de comunidad y el compromiso social de esta disciplina.

El programa incluye seminarios impartidos por expertos de referencia como Juan Picos, Alejandro López Quintana, Mariluz Guillén Climet y Jaime Ribalaygua, así como un concierto didáctico titulado “Rhythm & Forest”, a cargo del grupo Ray Lowe & the Blues Experience, dirigido tanto a la comunidad universitaria como al público en general.

Además, se desarrollarán actividades participativas como talleres escolares, cuentacuentos infantiles, encuentros con antiguos alumnos y un café con empresas, con el objetivo de acercar la ingeniería forestal a diferentes públicos.

Uno de los ejes principales de la jornada será la divulgación entre los más jóvenes. Para ello, se han organizado salidas botánicas por el campus y talleres prácticos en los que escolares podrán aprender a identificar plantas, conocer la fauna y comprender el papel de los bosques en la vida cotidiana.

La programación también contempla iniciativas dirigidas al público juvenil a través de redes sociales, con el objetivo de mostrar la diversidad de salidas profesionales del sector forestal y fomentar la presencia femenina en este ámbito.

Asimismo, las actividades abordarán el papel de los bosques urbanos y la importancia de integrar espacios verdes en las ciudades. En este sentido, se desarrollarán propuestas colaborativas junto a distintas entidades para diseñar ideas que refuercen la presencia de la naturaleza en entornos urbanos.

La jornada contará con la participación de estudiantes de distintos centros educativos de la provincia, así como con el respaldo de entidades como la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de Huelva, Caja Rural o la Fundación Pau Costa, entre otras. Con esta iniciativa, la Universidad de Huelva refuerza su compromiso con la educación ambiental y la divulgación científica en un contexto marcado por los desafíos del cambio climático.