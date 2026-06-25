La Universidad de Huelva celebra 30 años impulsando la transferencia de conocimiento

La Universidad de Huelva ha conmemorado el 30º aniversario de la inscripción de su Oficina de Transferencia en el Registro Nacional de Oficinas de Transferencia, una efeméride que pone en valor tres décadas de trabajo conectando la investigación universitaria con las necesidades del tejido empresarial y de la sociedad.

El acto reunió a representantes del ámbito académico, institucional y empresarial, así como a profesionales que han formado parte de la trayectoria de la Oficina desde su creación. La jornada sirvió para repasar su evolución, reconocer el trabajo desarrollado y reflexionar sobre los retos de la transferencia del conocimiento en el actual ecosistema de innovación.

Durante la apertura, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó que la transferencia constituye una de las funciones esenciales de la universidad pública, al permitir que el conocimiento generado por los investigadores se transforme en soluciones reales para mejorar la vida de las personas y favorecer el desarrollo económico y social.

"El objetivo de la universidad es generar conocimiento y transferirlo para transformar la sociedad y hacerla más próspera", señaló el rector, quien puso como ejemplo ámbitos estratégicos para Huelva como las energías renovables o el hidrógeno verde.

Por su parte, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez, resaltó la evolución experimentada durante estas tres décadas y el creciente compromiso del personal investigador con este tipo de actividades. Según explicó, la colaboración con empresas mediante contratos ha dado paso a proyectos específicos de transferencia del conocimiento, consolidando una cultura de la innovación cada vez más arraigada en la comunidad universitaria.

La celebración contó también con la participación del secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Daniel Escacena, quien destacó el papel de las oficinas de transferencia como herramientas fundamentales para acercar la investigación al mercado y fortalecer la colaboración entre universidades y empresas.

El programa incluyó una presentación de los principales hitos alcanzados por la Oficina de Transferencia de la Universidad de Huelva, un reconocimiento a las personas que impulsaron su creación y una mesa redonda en la que expertos analizaron la evolución de la transferencia del conocimiento en Andalucía y su contribución al desarrollo del tejido productivo y social.