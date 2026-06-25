Huelva reclama más medios contra el narcotráfico en el Día Internacional contra las Drogas

El Ayuntamiento de Huelva ha conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas con la lectura de un manifiesto conjunto elaborado por las principales entidades que trabajan en la prevención, atención y reinserción de personas con adicciones. Bajo el lema de Naciones Unidas para este año, el acto ha servido para reivindicar una mayor apuesta por la prevención, más recursos para la salud mental y una respuesta más contundente frente al narcotráfico.

Representantes de la Asociación Olontense Contra la Droga, AONUJER, Asociación Arrabales, Asociación Estuario, Federación Andaluza REDES, FAMPA Huelva, Proyecto Hombre y ARO Huelva alertaron de los nuevos retos que plantean las adicciones, especialmente entre los jóvenes, con el auge del juego online, las redes sociales, la pornografía, los vapeadores y el consumo de alcohol y cannabis.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, agradeció la labor de las entidades sociales que trabajan con personas afectadas por las adicciones y sus familias, destacando que "su trabajo es imprescindible" para favorecer la recuperación y la reinserción.

Miranda insistió en la importancia de reforzar las políticas preventivas, especialmente entre la población joven, al considerar que la información y la educación son herramientas fundamentales para evitar el consumo de drogas y otras adicciones.

Al mismo tiempo, reclamó una respuesta firme frente a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, solicitando al Gobierno más medios humanos y materiales para la Guardia Civil y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de un endurecimiento de la legislación contra el narcotráfico.

La alcaldesa recordó también el fallecimiento de dos guardias civiles en actuaciones contra el narcotráfico y defendió que reforzar los recursos y la protección de los agentes es una obligación "por respeto a su memoria y por responsabilidad con quienes arriesgan su vida cada día para proteger a la sociedad".